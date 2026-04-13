Phú Thọ: Cấp cứu thành công bệnh nhân uốn ván nặng suy hô hấp nguy kịch

Ngày 13/4, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã cấp cứu, điều trị thành công cho bệnh nhân uốn ván nặng có biến chứng suy hô hấp nguy kịch.

Trước đó, ngày 26/3, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.B (sinh năm 1965, trú tại xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng sưng đau ngón chân 2 bàn chân phải, cứng hàm, hạn chế há miệng và khó thở nhiều.

Theo người nhà, trước đó khoảng 14 ngày, trong lúc lội xuống ao, bệnh nhân bị mảnh sành đâm vào ngón chân gây vết thương rộng khoảng 2cm, chảy máu. Bệnh nhân chỉ tự rửa vết thương tại nhà mà không đến cơ sở y tế xử trí.

Sau khoảng 10 ngày, vết thương xuất hiện sưng nề, chảy mủ, kèm theo các biểu hiện điển hình của uốn ván như cứng hàm, khó há miệng, nuốt kém. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Lương Sơn điều trị, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Khi nhập viện, người bệnh được chẩn đoán suy hô hấp cấp, uốn ván và viêm mô tế bào ngón 2 bàn chân phải. Ngay lập tức, các bác sỹ đã tiến hành mở khí quản cấp cứu, đồng thời sử dụng thuốc an thần, thở máy, tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh, đảm bảo dinh dưỡng và kết hợp phục hồi chức năng.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, người bệnh được ngừng thuốc an thần, bắt đầu cai máy thở và tập phục hồi chức năng. Hiện, người bệnh tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi, hỗ trợ phục hồi.

Theo bác sỹ Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, uốn ván là bệnh lý nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao, chủ yếu do suy hô hấp khi tình trạng co cứng cơ lan rộng.

Việc triển khai các kỹ thuật y tế hiện đại như mở khí quản, thở máy, kết hợp điều trị uốn ván theo phác đồ của Bộ Y tế, giúp nhiều người bệnh được cứu sống. Tỷ lệ tử vong do uốn ván tại Bệnh viện đã giảm xuống còn khoảng 5%.

Khi có vết thương, đặc biệt là vết thương bẩn, người dân cần làm sạch và đến ngay cơ sở y tế để được xử trí, tiêm phòng và theo dõi kịp thời.

Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ uốn ván như cứng hàm, co cứng cơ, khó nuốt… cần nhanh chóng nhập viện tại các cơ sở có khả năng hồi sức tích cực.

Bên cạnh đó, việc tiêm vaccine phòng uốn ván, đặc biệt đối với người trong độ tuổi lao động là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng./.

