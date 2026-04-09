Phẫu thuật thành công u ác tính vùng xương hàm cho bệnh nhân 14 tuổi

Ngày 9/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật điều trị u ác tính xương hàm dưới cho một bệnh nhân 14 tuổi. Hiện, tình trạng người bệnh ổn định, hồi phục tốt.

Đánh giá bước đầu cho thấy, chức năng vùng hàm mặt được bảo đảm, khớp cắn đạt yêu cầu, độ mở miệng tốt và hình thể khuôn mặt cơ bản cân đối.

Trước đó, bệnh nhân V.V.H.P (14 tuổi, trú phường Dương Nỗ, thành phố Huế) được chẩn đoán u ác tính vùng xương hàm dưới. Đây là bệnh lý phức tạp ở lứa tuổi đang phát triển, đòi hỏi điều trị không chỉ nhằm kiểm soát triệt để tổn thương ung thư mà phải bảo đảm phục hồi chức năng và thẩm mỹ vùng hàm mặt.

Trên cơ sở thăm khám lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh và đánh giá toàn diện tình trạng bệnh, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa nhằm xác lập phương án điều trị tối ưu.

Ngày 24/3, ca phẫu thuật được được triển khai trên nền tảng phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, với sự phân công theo từng chuyên môn sâu, thực hiện cắt bỏ khối u, nạo vét hạch cổ, tái tạo xương hàm, lấy xương mác và vi phẫu tái tạo xương hàm dưới.

Tình hình sức khoẻ bệnh nhân tiến triển tốt. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phương pháp tiếp cận vừa bảo đảm yêu cầu điều trị triệt để về mặt ung thư học vừa góp phần tái lập cấu trúc giải phẫu và phục hồi chức năng vùng hàm mặt.

Ca phẫu thuật được thực hiện bằng kỹ thuật cắt u kết hợp vi phẫu tái tạo xương hàm-một can thiệp chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt. Điểm nổi bật của ca bệnh là việc ứng dụng công nghệ số và công nghệ 3D trong lập kế hoạch phẫu thuật.

Từ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh, ê-kíp đã tiến hành mô phỏng 3D, xây dựng kế hoạch phẫu thuật ảo và thiết kế máng hướng dẫn in 3D cá thể hóa; qua đó nâng cao độ chính xác trong tạo hình và tái tạo, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian phẫu thuật và cải thiện hiệu quả phục hồi sau mổ.

Thành công của ca phẫu thuật cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp liên chuyên khoa trong điều trị các bệnh lý phức tạp; đồng thời khẳng định năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt tại Bệnh viện Trung ương Huế./.

Mai Trang