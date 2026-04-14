Chuyển giao thành công kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống cho y tế cơ sở

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa tiếp nhận thành công việc chuyển giao kỹ thuật lấy, ghép thận ca đầu tiên từ người hiến sống.

Đây là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu của ngành Y tế thành phố.

Cụ thể: Ca lấy, ghép thận đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng các êkíp tại bệnh viện ngày 11/4/2026.

Quá trình thực hiện được sự giám sát chặt chẽ của Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau hơn 3 giờ can thiệp, ca ghép đã thành công. Hiện sức khỏe của cặp lấy, ghép đã bình phục tốt, các chỉ số xét nghiệm ổn định dần và đang được theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ.

Ghép thận cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối từ người hiến sống và từ người hiến chết não là đề án được Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ chuẩn bị từ nhiều năm qua.

Ngày 21/1/2026, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ chính thức được Bộ Y tế công nhận cơ sở đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Y tế luôn theo sát, chỉ đạo và hỗ trợ tối đa. Về mặt chuyên môn, Bệnh viện Trung ương Huế với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm luôn kết nối chặt chẽ để tham vấn, cho ý kiến trực tiếp giúp các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ dần hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ.

Nhờ đó, Bệnh viện đa khoa thành phố dần chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình kỹ thuật và đào tạo nhân lực nhằm đảm bảo thực hiện chuyển giao thành công kỹ thuật này.

Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đánh giá cao cột mốc Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ chuyển giao thành công kỹ thuật lấy, ghép thận.

Sự kiện này sẽ mở ra bước tiến mới trong lấy, ghép nội tạng cho bệnh nhân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Giáo sư Phạm Như Hiệp nhận định: “Đối với ghép tạng, điều quan trọng nhất là duy trì sự ổn định bền vững trong triển khai kỹ thuật. Chúng tôi tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu để Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ từng bước làm chủ hoàn toàn kỹ thuật này.”

Theo bác sỹ Chuyên khoa 2 Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, trong định hướng hợp tác chiến lược với Bệnh viện Trung ương Huế, đơn vị tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Giai đoạn tới, bệnh viện sẽ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mổ tim, ghép gan…

Đồng thời, đơn vị hoàn thiện hơn nữa các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là năng lực của đội ngũ y, bác sỹ nhằm đảm bảo đưa vào triển khai thường quy kỹ thuật ghép thận, giúp người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối tại thành phố Cần Thơ cũng như Đồng Bằng Sông Cửu Long được tiếp cận kỹ thuật này giúp giảm gánh nặng về chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống./.

