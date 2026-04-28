Nghệ An: 2 người đàn ông bị bỏng nặng do dùng bình gas thui thịt chó

Ngày 28/4, Khoa Ngoại-Trung tâm Y tế Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) đã tiếp nhận, cấp cứu cho 2 trường hợp là đàn ông bị bỏng nặng do đã sử dụng bình gas để thui thịt chó, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Điều đáng lo ngại là sau khi bị bỏng, các nạn nhân còn đổ xăng lên vùng da tổn thương, khiến vết bỏng sâu hơn, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm.

Hai 2 bệnh nhân bị bỏng nặng là anh L.V.N và anh P.V.L (cùng trú tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An). Ở thời điểm nhập viện, 2 bệnh nhân đều bị bỏng diện rộng ở các vùng đầu, mặt, cổ, 2 tay và 2 chân. Diện tích bỏng chiếm khoảng 38% cơ thể.

Theo thông tin ban đầu qua khai thác tiền sử bệnh, trong lúc sử dụng bình gas để thui thịt chó, hai người đặt bình gần nguồn lửa. Khi mở van, khí gas phụt ra bắt lửa, gây bỏng trực tiếp vào người. Đặc biệt, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn do sau khi bị bỏng, bệnh nhân đã tự ý đổ xăng lên vùng da tổn thương, khiến vết bỏng lan rộng và sâu hơn.

Ngay khi nhập viện, các bác sỹ Khoa Ngoại, Trung tâm Y tế Tân Kỳ đã tiến hành cấp cứu, xử lý vết bỏng theo đúng phác đồ chuyên môn, theo dõi sát để hạn chế nguy cơ sốc bỏng và nhiễm trùng, tránh biến chứng nguy hiểm cho bệnh nhân.

Qua vụ việc, các bác sỹ Trung tâm y tế Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) khuyến cáo, để tránh những tai nạn tương tự xảy ra, người dân tuyệt đối không dùng bình gas để đốt hoặc thui thực phẩm; không đặt bình gas gần bếp than, nguồn lửa hoặc nơi có nhiệt độ cao; không tự ý thao tác với bình gas nếu không đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Đặc biệt, khi bị bỏng, các nạn nhân và người nhà bệnh nhân tuyệt đối không bôi xăng, dầu, mắm hay kem đánh răng lên vết bỏng vì sẽ làm nhiễm trùng và hoại tử da; cần làm mát vùng bị thương bằng nước sạch trong 15-20 phút, sau đó nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời./.

Nổ bình ga mini khi ăn lẩu, người đàn ông suýt mất tinh hoàn Bệnh viện Bạch Mai ngày 7/8 tiếp nhận một bệnh nhân nam 47 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng vùng kín và nhiều vết thương khác do nổ bình ga mini trong bữa ăn lẩu tại nhà.

