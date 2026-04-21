Phú Thọ: Lọc máu kịp thời cứu sống thai phụ mắc viêm tụy cấp nặng

Chiều 21/4, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa thực hiện lọc máu cứu một thai phụ mang thai 34 tuần bị viêm tụy cấp, nguy cơ đe dọa tính mạng cả mẹ và con.

Trước đó, bệnh nhân L.N.L (30 tuổi, trú xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ) mang thai lần thứ 3 ở tuần thai thứ 34, được gia đình đưa vào nhập viện ngày 9/4 trong tình trạng đau bụng nhiều, cơn đau tăng dần kèm cảm giác mệt mỏi, khó chịu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng thăm khám lâm sàng và chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng.

Kết quả cho thấy chị L có chỉ số mỡ máu tăng rất cao, gấp gần 20 lần so với người bình thường và được chẩn đoán có tình trạng viêm tụy cấp.

Trước đó, bệnh nhân từng bị viêm tụy cấp ở lần mang thai thứ hai nhưng mức độ nhẹ hơn.

Dựa trên tình trạng lâm sàng và các kết quả xét nghiệm, các bác sỹ tiên lượng đây là tình huống rất nguy hiểm, có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch và đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ quyết định chuyển bệnh nhân tới Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để tiến hành lọc huyết tương nhằm nhanh chóng loại bỏ lượng mỡ dư thừa ra khỏi cơ thể.

Sau khoảng 3 giờ lọc máu liên tục, một lượng lớn lipid trong huyết tương của thai phụ đã được loại bỏ, giúp giảm nhanh nồng độ mỡ máu, cải thiện tình trạng viêm tụy.

Nhờ được xử trí kịp thời, tình trạng của thai phụ đã ổn định rõ rệt, cơn đau bụng giảm, các chỉ số xét nghiệm dần trở về mức an toàn, thai nhi phát triển ổn định trong bụng mẹ.

Sau khoảng 1 tuần điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện, tiếp tục theo dõi thai kỳ theo hướng dẫn của bác sỹ chuyên khoa.

Theo các bác sỹ, nếu không được can thiệp sớm, viêm tụy cấp do tăng triglyceride ở phụ nữ mang thai có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như hoại tử tụy, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng của cả mẹ và con.

Bác sỹ khuyến cáo, phụ nữ mang thai, đặc biệt là những người có tiền sử tăng triglyceride máu hoặc từng bị viêm tụy cấp, người béo phì, đái tháo đường thai kỳ hoặc người có thói quen ăn nhiều đồ chiên rán, mỡ động vật, đồ ngọt hay tiền sử gia đình rối loạn mỡ máu, cần được theo dõi sát các chỉ số lipid máu trong suốt thai kỳ để phát hiện sớm và xử trí kịp thời./.

