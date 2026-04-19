Nghệ An: Cứu kịp thời một phụ nữ bị thương nặng sau tai nạn trên Quốc lộ 48

Chiều 19/4, ông Lô Văn Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình (tỉnh Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày, lực lượng Công an xã Châu Bình cùng người dân địa phương đã đưa một phụ nữ bị thương nặng do ngã xe máy trên Quốc lộ 48 đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Vào 17 giờ 40 phút ngày 19/4, trên tuyến Quốc lộ 48, đoạn chạy qua địa phận bản 3/4, xã Châu Bình, bà Lương Thị P. (trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) trong quá trình tham gia giao thông do trời mưa, đường trơn, trượt đã tự ngã xe, dẫn đến bị thương nặng.

Tại hiện trường bước đầu ghi nhận bà P. bị một vết thương trên trán, rách da, máu chảy nhiều và không thể di chuyển do chân đi khập khiễng.

Nhận được tin báo, Công an xã Châu Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sử dụng ôtô công vụ, phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An để cấp cứu; quãng đường di chuyển dài hơn 30km trong điều kiện thời tiết mưa, đường đồi núi lắm dốc cao, nhiều khúc cua.

Hiện sức khỏe của bà P đã cơ bản ổn định, đang tiếp tục được các y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An theo dõi và điều trị./.

Đắk Lắk: Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh tử vong Em Q. điều khiển xe máy di chuyển trên đường với tốc độ cao thì va chạm vào một mương nước bên đường khiến em rơi xuống mương, xe máy bị hất tung, hư hỏng nặng, em Q. tử vong trên đường đi cấp cứu.