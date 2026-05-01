Mùa mưa đang đến gần cũng là thời điểm nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát. Dự báo ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới tại nhiều địa phương trên cả nước.

Báo cáo công tác y tế tháng 4 của Bộ Y tế cho biết, trong tháng qua, công tác y tế dự phòng tiếp tục được triển khai tích cực, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh xây dựng thể chế và hoàn thiện hành lang pháp lý hướng dẫn thi hành các luật quan trọng. Bộ Y tế đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh năm 2025 và gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đối với các dự thảo Thông tư quy định về giám sát, báo cáo dịch bệnh và hoạt động tiêm chủng.

Về tình hình dịch bệnh, trong tháng Tư, cả nước ghi nhận 6.408 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 1 ca tử vong. Tích lũy từ 14/12/2025 đến nay cả nước ghi nhận 44.965 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 5 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025 (24.924/3) số mắc cao hơn 1,8 lần; tử vong cao hơn 2 ca.

Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, bệnh sốt xuất huyết có thể tiếp tục gia tăng, nhất là vào các tháng mùa mưa, trong bối cảnh thời tiết nóng ẩm đến sớm và điều kiện sinh hoạt, tích trữ nước tại một số khu vực tạo thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Sốt xuất huyết là bệnh lưu hành tại Việt Nam và thường gia tăng vào mùa mưa, khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Hiện nay, số ca mắc đang có xu hướng tăng tại một số địa phương. Mặc dù tình hình vẫn đang được theo dõi, giám sát chặt chẽ, nguy cơ số mắc tiếp tục gia tăng trong thời gian tới là có thể xảy ra nếu các biện pháp phòng, chống không được triển khai quyết liệt và thường xuyên.

Ngành y tế đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giám sát, xử lý ổ dịch và đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh trong cộng đồng.

Để phòng bệnh sốt xuất huyết, Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân với thông điệp quan trọng nhất không có lăng quăng, bọ gậy thì không có nguy cơ bùng phát sốt xuất huyết. Mỗi gia đình, mỗi người dân hãy dành thời gian hằng tuần để kiểm tra, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và chủ động phòng muỗi đốt. Những việc làm nhỏ nhưng thực hiện thường xuyên sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng./.

