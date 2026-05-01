Vụ nghi ngộ độc tại Quảng Trị: Số bệnh nhân nhập viện tăng lên 64 người

Chiều 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết tính đến 15 giờ cùng ngày đã có 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm.

Như vậy, số lượng bệnh nhân đã tăng 18 người so với sáng cùng ngày.

Các bệnh nhân hiện được điều trị ở Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Truyền nhiễm.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 28 tháng, bệnh nhân lớn tuổi nhất 87 tuổi. Hiện tại, sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, không có trường hợp nặng chuyển tuyến trên; đa số bệnh nhân còn sốt cao, đau bụng quặn từng cơn, đại tiện phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, tất cả các ca bệnh đều ăn bánh mỳ của một cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mỳ ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập trong khoảng thời gian từ ngày 28-29/4.

Các lực lượng chức năng đã làm việc với cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mỳ trên.

Hiện, Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập và các lực lượng chức năng có liên quan đã thu thập các mẫu thực phẩm liên quan; đồng thời đề nghị chủ cơ sở bánh mì tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, như tin đã đưa, từ 6 giờ 30 phút ngày 29/4 đến 0 giờ ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận 46 bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, các dấu hiệu mất nước.

Đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã triển khai công tác cấp cứu.../.

