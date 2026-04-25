Lâm Đồng: Cấp cứu kịp thời 2 người bị ngạt khí trong tàu cá

Tối 25/4, Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (Lâm Đồng) vẫn đang tích cực điều trị cho 2 nạn nhân bị ngạt khí trong hầm tàu cá tại cảng cá Cồn Chà (phường Phan Thiết) xảy ra vào chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 25/4, khi một nhóm người bốc vác thuê xuống hầm chứa trên tàu cá số hiệu Bth 958xxTS đang neo tại cảng cá Cồn Chà và có dấu hiệu bị ngạt khí.

Ngay khi phát hiện sự cố, người dân trên tàu đã tri hô, phối hợp để nhanh chóng đưa nhóm người gặp nạn ra ngoài. Tuy nhiên, có hai anh em là N.T.V. (34 tuổi) và N.T.Q. (33 tuổi), cùng trú phường Phan Thiết) bị ngạt khí nặng, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sau khi đưa 2 nạn nhân lên bờ, người dân nhanh chóng sơ cứu ban đầu và gọi xe cứu thương nhanh chóng đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu, điều trị tích cực.

Theo kinh nghiệm của một số ngư dân chuyên đi biển, trước khi xuống hầm tàu cá bốc hàng, người dân cần mở nắp hầm trước, rải đá lạnh và chờ một khoảng thời gian nhất định để khí trong hầm thoát ra ngoài.

Nguyên nhân là do hầm tàu cá là khoang kín để ủ hải sản, có thể phát sinh khí độc; đồng thời trong hầm rất dễ bị thiếu ôxy nên tiềm ẩn nguy gây ngạt khí cho người xuống làm việc nếu không thực hiện biện pháp an toàn./.

