Cà Mau: Đã khống chế, kết thúc ổ dịch viêm não mô cầu ở Trại giam Cái Tàu

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Cà Mau, sau 10 ngày kiểm soát khống chế dịch bệnh do phát hiện một số ca dương tính với virus não mô cầu liên quan tại Trại giam Cái Tàu, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, đến ngày 20/4, ngành y tế tỉnh đã hoàn thành khống chế, kết thúc ổ dịch bệnh.

Trước đó, vào ngày 10/4/2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ghi nhận 3 trường hợp nghi bệnh do não mô cầu liên quan Trại giam Cái Tàu, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau.

Qua điều tra dịch tễ, giám sát ca bệnh và kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/4 đã xác định 2 trường hợp dương tính với não mô cầu, gồm: C.T.A, sinh năm 1960, tử vong ngày 9/4/2026 và K.M.H, sinh năm 1995.

Các trường hợp bệnh có yếu tố dịch tễ liên quan, cùng sinh hoạt và lao động trong khuôn viên Trại giam Cái Tàu.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai điều tra, xác minh ca bệnh; xử lý ổ dịch; phun khử khuẩn khu vực liên quan; đồng thời tăng cường truyền thông, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang và theo dõi triệu chứng nghi ngờ.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau phối hợp các đơn vị liên quan đã lập danh sách, quản lý, theo dõi sức khỏe và cho uống thuốc dự phòng Azithromycin 0,5g liều duy nhất đối với 2.350 người tiếp xúc gần, bao gồm các trường hợp trong Trại giam Cái Tàu, nhân viên y tế và người ngoài trại giam có liên quan dịch tễ.

Đến ngày 20/4/2026, sau 10 ngày kể từ phát hiện ca bệnh, không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới liên quan đến ổ dịch.

Căn cứ kết quả giám sát và các biện pháp xử lý đã triển khai, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận thấy đã đủ điều kiện kết thúc ổ dịch viêm não mô cầu tại Trại giam Cái Tàu theo Quyết định số 3897/QĐ-BYT ngày 12/10/2012 của Bộ Y tế./.

