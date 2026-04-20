Bệnh viện Hữu Nghị cứu sống bệnh nhân nữ 80 tuổi nhiều lần ngừng tim

Chiều 20/4, Bệnh viện Hữu Nghị cho biết đã cấp cứu và điều trị thành công cho bệnh nhân L.T.K (nữ, 80 tuổi, ở Việt Trì, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng suy tim, suy gan, suy thận nặng, sốc nhiễm khuẩn do viêm phổi, đã thở máy qua mở khí quản và nhiều lần ngừng tim do rối loạn nhịp thất nguy hiểm.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện nhiều cơn rối loạn nhịp thất nguy hiểm, gây ngừng tim nhiều lần.

Tại khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, sau thời gian điều trị và theo dõi, tình trạng lâm sàng và xét nghiệm của bệnh nhân có cải thiện. Tuy nhiên, các cơn rối loạn nhịp thất nguy hiểm vẫn tiếp diễn, buộc phải cấp cứu và sốc điện nhiều lần, mặc dù đã sử dụng phối hợp các thuốc chống rối loạn nhịp liều cao.

Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Bùi Đức Thịnh cho biết trước diễn biến của người bệnh, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn chuyên môn toàn viện và thống nhất chỉ định cấy máy phá rung tự động (ICD) nhằm dự phòng đột tử thứ phát, đồng thời tiếp tục điều trị nội khoa chuyên sâu, duy trì các thuốc an thần và thuốc chống rối loạn nhịp.

Sau khi được cấy máy, bệnh nhân tỉnh táo, có thể hiểu và làm theo y lệnh, không ghi nhận thêm các cơn rối loạn nhịp thất nguy hiểm.

Theo Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Bùi Đức Thịnh, trong những trường hợp bệnh nhân đã được cứu sống sau ngừng tim do rối loạn nhịp thất, việc cấy máy phá rung tự động có vai trò đặc biệt quan trọng trong dự phòng đột tử thứ phát. Thiết bị có khả năng theo dõi nhịp tim liên tục, phát hiện sớm các rối loạn nhịp thất nguy hiểm như nhịp nhanh thất hoặc rung thất.

Khi xuất hiện các rối loạn này, máy sẽ tự động can thiệp bằng tạo nhịp nhanh hoặc sốc điện để đưa nhịp tim trở lại bình thường. Ngược lại, nếu không có thiết bị, các cơn rối loạn nhịp có thể diễn tiến âm thầm và gây nguy cơ tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Máy phá rung tự động (ICD - Implantable Cardioverter Defibrillator) là thiết bị được cấy ghép vào cơ thể nhằm phát hiện và xử trí ngay các rối loạn nhịp thất nguy hiểm, giúp phòng ngừa đột tử do tim. Thiết bị hoạt động liên tục 24/7, không phụ thuộc vào người xung quanh và đặc biệt quan trọng khi biến cố xảy ra khi người bệnh đang ngủ hoặc ở một mình.

Bên cạnh khả năng phá rung, thiết bị còn có chức năng tạo nhịp tim và ghi nhận, lưu lại các rối loạn nhịp tim bất thường, giúp bác sỹ theo dõi và điều chỉnh điều trị phù hợp.

“Trong thực hành lâm sàng, máy phá rung tự động đã góp phần cải thiện đáng kể tiên lượng so với việc chỉ sử dụng thuốc chống rối loạn nhịp. Nhiều nghiên cứu ghi nhận việc cấy thiết bị này giúp giảm khoảng 20-50% nguy cơ tử vong ở nhóm bệnh nhân nguy cơ cao, đặc biệt là những người đã từng bị ngừng tim trước đó," Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Bùi Đức Thịnh cho biết.

Chị T.T.N, con gái bệnh nhân, cho biết trong quá trình điều trị, mẹ chị liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch do các cơn rối loạn nhịp thất gây ngừng tim và phải cấp cứu nhiều lần. Có thời điểm các bác sỹ phải sốc điện gần 20 lần để duy trì nhịp tim.

Rất may mắn là các bác sỹ và điều dưỡng đã theo dõi sát, liên tục có mặt để xử trí kịp thời mỗi khi bệnh nhân diễn biến nặng.

“Gia đình tôi đã rất lo lắng trong suốt quá trình điều trị, chúng tôi vô cùng biết ơn các bác sỹ đã cứu sống mẹ tôi. Hiện tình trạng mẹ tôi đã ổn định, minh mẫn và không có tổn thương não" chị N chia sẻ./.

