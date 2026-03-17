Thông tin mới nhất về sức khỏe hai nạn nhân trong vụ ngạt khí trên tàu cá

Các nạn nhân trong vụ tai nạn trên tàu hàng Trường Nguyên 18 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Cụ thể, hai nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu là thuyền trưởng Bùi Văn Quý (48 tuổi, quê thành phố Hải Phòng) và thuyền viên Thái Văn Thịnh (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).

Hiện sức khỏe cả hai đã qua cơn nguy kịch và đang được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tiếp tục chăm sóc điều trị.

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Khánh, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc (Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận), cho biết khi nhập viện, hai bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, lơ mơ kèm theo suy hô hấp. Ngay sau đó, các bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy và áp dụng các biện pháp điều trị và chăm sóc toàn diện.

Đến nay, cả hai bệnh nhân đã tỉnh táo, không ghi nhận di chứng về não bộ cũng như các cơ quan khác. Hiện nay, bệnh nhân đã được chuyển lên Khoa Nội tổng hợp để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Thuyền trưởng Bùi Văn Quý được chăm sóc y tế tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Theo thuyền trưởng Bùi Văn Quý, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 16/3, khi một máy phó xuống khu vực hầm mũi kiểm tra và không quay lên.

Nghi có sự cố, các thuyền viên khác lần lượt xuống tìm kiếm nhưng do môi trường thiếu oxy, ngột ngạt, nhiều người rơi vào tình trạng nguy hiểm. Trong quá trình cứu hộ, một số thuyền viên bị choáng, bất tỉnh; thuyền trưởng cũng ngất sau khi tham gia cứu người và sau đó được đưa đi cấp cứu.

Như tin đã đưa, tối 16/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa nhận thông tin từ đại lý hàng hải thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn NTK Shipping Agent Sea về việc tàu Trường Nguyên 18 (số đăng ký HP 3867, quốc tịch Việt Nam), trên hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Ná (xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa), có 11 người trên tàu.

Trong quá trình di chuyển, phát hiện 5 người nghi bị ngạt khí hầm máy, tàu đã cập cảng Trung Nam-Cà Ná (xã Cà Ná).

Khi tàu vào cảng và được thông báo, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tiếp cận hiện trường và phát hiện 2 người đã tử vong; 2 người khác được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định còn 1 nạn nhân (không phải thuyền viên) mắc kẹt dưới két nước dằn (khoang đáy) của tàu, khu vực ngập nước, thiếu oxy, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ như bơm hút nước, sử dụng thiết bị chuyên dụng để tiếp cận không gian hẹp để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/3, thi thể nạn nhân cuối cùng được đưa ra ngoài. Như vậy, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, gồm Trần Đức Tài (45 tuổi), Trần Xuân Dũng (55 tuổi) và Lê Văn Đệ (47 tuổi).

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra làm rõ./.

