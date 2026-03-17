Tháng Công nhân năm 2026: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động

Ngày 17/3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Tháng Công nhân năm 2026 có chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.” Hoạt động được tổ chức gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Tổ chức Công đoàn Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu có từ 70% doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên triển khai ít nhất một hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026. Đồng thời, khoảng 10% đoàn viên, người lao động tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động. Trong đó ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trong Tháng Công nhân, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, được đông đảo đoàn viên, người lao động đón nhận và sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền và người sử dụng lao động.

Trước hết, chương trình “Đối thoại tháng 5” và diễn đàn “Đoàn viên góp ý xây dựng Công đoàn Việt Nam trong kỷ nguyên mới” được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đoàn viên, người lao động. Diễn đàn còn là dịp để tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên góp phần hoàn thiện Văn kiện Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và Điều lệ Công đoàn (sửa đổi).

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được chú trọng. Công đoàn phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên khó khăn, tổ chức gian hàng phúc lợi, bữa cơm công đoàn, cải thiện bữa ăn ca, khám sức khỏe định kỳ và tư vấn sức khỏe, tâm lý. Các ngày hội gia đình, văn hóa, thể thao cũng được tổ chức nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, vui chơi giải trí cho người lao động.

Ngày hội “Kỹ năng lao động-Việc làm bền vững” được tổ chức nhằm tư vấn, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, hỗ trợ người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm ổn định, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số và nâng cao năng suất lao động cũng được phát động rộng rãi. Công đoàn các cấp khuyến khích đoàn viên đề xuất sáng kiến, phối hợp với doanh nghiệp đánh giá, triển khai và biểu dương các sáng kiến tiêu biểu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giới thiệu phát triển đảng viên công nhân được đẩy mạnh. Nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh được tổ chức, trong đó có các cuộc thi sáng tác video trên nền tảng số nhằm giới thiệu cuộc sống và quyền lợi của người lao động.

Kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức với nhiều hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống đấu tranh của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Các cấp công đoàn cũng tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Công đoàn Việt Nam, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Ở cấp Tổng Liên đoàn, các hoạt động điểm nhấn như Lễ phát động Tháng Công nhân-Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, biểu dương công đoàn cơ sở xuất sắc, khai mạc giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam được tổ chức nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống công đoàn./.

