Tạo đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2026, ngành tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế chính sách, thực hiện Nghị quyết số 72 và Nghị quyết số 57 của Trung ương, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh... để ngành ngày càng làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, ngành y tế tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đóng vai trò hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực, trong đó có ngành Y tế.

Đã tạo lập 34,3 triệu sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động tham mưu ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hệ thống y tế trong giai đoạn tới. Trong Quý I năm 2026, ngành y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, tập trung hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm công tác khám chữa bệnh phục vụ Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và tăng cường quản lý dược, thiết bị y tế.

Ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hồ sơ bệnh án điện tử với mục tiêu đến 31/12/2026 các bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy. Trong năm qua, ngành y tế đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số y tế, đã có 71,3% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. Các đơn vị liên quan đã tạo lập được 34,3 triệu sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Về vấn đề đào tạo nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Bà Lan cho hay, ngành Y tế đang tập trung xây dựng Đề án phát triển 5 trường đại học trọng điểm của ngành y tế, gồm Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội, trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, trường Y dược Cần Thơ và Học viện Y học cổ truyền. Dự kiến, Đề án này sẽ trình Chính phủ phê duyệt vào quý 4/2026. Hiện tại, Bộ Y tế cũng đã hoàn thành xây dựng các chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các lĩnh vực chuyên môn.

Đặc biệt, năm 2026, Việt Nam sẽ tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế vaccine công nghệ mRNA điều trị ung thư và các vaccine thế hệ mới. Cùng đó, dự kiến, tháng 5/2026, Bộ Y tế và đối tác sẽ ký kết với Sanofi (Pháp) để chuyển giao công nghệ sản xuất 3 loại vaccine tại Việt Nam, với công nghệ tiên tiến hiện đại nhất của Pháp hiện nay. Đó là vaccine 6 trong 1, vaccine cúm và vaccine viêm não mô cầu.

Cùng đó, ngành y tế cũng tập trung tăng cường công tác quản lý, cấp phép, gia hạn, bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vaccine, thiết bị y tế có chất lượng và giá cả hợp lý phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp dược, vùng trồng dược liệu và sản xuất thiết bị y tế trong nước.

Đối với các liệu pháp tiên tiến phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bộ trưởng cho biết, ngành y tế đã chủ động lựa chọn các phương pháp thử nghiệm lâm sàng, làm chủ công nghệ tế bào miễn dịch (CAR-T), liệu pháp tế bào gốc (đã có chương trình ký kết phối hợp với Nhật triển khai), công nghệ 3D và cá thể hóa trong chấn thương chỉnh hình.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giải trình tự gene thế hệ mới để điều trị ung thư và tầm soát trước sinh.

Tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận quan trọng

Về định hướng các công việc trọng tâm năm 2026, Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay ngành y tế tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, kết luận quan trọng của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và đơn vị liên quan để khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, điều kiện cần thiết; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu về chất lượng, hiệu quả.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan thông tin, Bộ Y tế đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 11/3/2026 của Chính phủ. Chương trình nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, làm căn cứ để các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Chương trình nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giám sát, kiểm tra và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong toàn ngành y tế.

Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Cùng đó, các đơn vị chức năng của Bộ đang nỗ lực xây dựng, hoàn thiện, trình ban hành các đề án: Cấp cứu ngoại viện, du lịch y tế và phát triển nhân lực y tế chất lượng cao.

Ngành y tế cũng đang hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; Tập trung nâng cao năng lực đối với hệ thống y tế cơ sở, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh, ngành y tế tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân ít nhất mỗi năm một lần; Đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí theo lộ trình, đối tượng ưu tiên trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định. Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu; Mở rộng khám chữa bệnh từ xa, tăng cường chuyển giao kỹ thuật; Song song với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Một nhiệm vụ nữa được Bộ Y tế đề ra trong thời gian tới của ngành y tế là tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường phân cấp phân quyền, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương; Tiếp tục triển khai sắp xếp các đơn vị sự nghiệp thuộc đơn vị này quản lý./.

