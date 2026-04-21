Giá xăng RON 95-III ở mức 23.000 đồng mỗi lít trong lần điều chỉnh mới nhất

Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 16h00 ngày 21/4/2026 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, xăng E5RON92 không cao hơn 21.934 đồng/lít (giảm 658 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.108 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.042 đồng/lít (giảm 719 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 27.856 đồng/lít (giảm 3.185 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.631 đồng/kg (giảm 701 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành)./.

