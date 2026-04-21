Bản tin 60s ngày 21/4/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Sẵn sàng triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 30/4.

Tìm thấy nam sinh sau 36 giờ lạc trong rừng Tam Đảo.

Phát hiện gần 360kg nghi thuốc nổ tại quán ven biển Quảng Ngãi.

Công bố kết quả vụ việc khiến 266 học sinh tiểu học ngộ độc.

Thông tin bất ngờ về chiếc Mercedes S63 “đắp chiếu” 10 năm trên vỉa hè Hà Nội.

Iran kiên quyết không đánh đổi hòa bình với Mỹ bằng mọi giá.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định eo biển Hormuz phải được lưu thông bình thường.

Tổng thống Liban khẳng định mục tiêu đàm phán với Israel./.