Giá vàng giảm trước thềm các cuộc họp quan trọng của nhiều ngân hàng trung ương

Giá vàng thế giới giảm trong phiên 27/4 do áp lực từ những lo ngại lạm phát khi giá dầu neo cao, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ - Israel và Iran chưa tìm được giải pháp.

Lúc này, sự chú ý của giới đầu tư đang đổ dồn vào các cuộc họp chính sách quan trọng của các ngân hàng trung ương trong tuần này để đánh giá tác động kinh tế từ cuộc chiến.

Cụ thể, vào lúc 17 giờ 50 GMT, tức khoảng 0 giờ 50 phút sáng 28/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 4.682,13 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 của Mỹ cũng giảm 1% xuống 4.693,70 USD/ounce.

Nguyên nhân chính kìm hãm giá vàng là giá năng lượng tăng cao đang làm thổi bùng lo ngại lạm phát. Hiện giá dầu Brent đã chạm mức cao nhất trong 3 tuần qua do eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí đường biển toàn cầu, vẫn gần như đóng cửa hoàn toàn.

Các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột hiện chưa có nhiều tiến triển. Theo các nguồn tin trung gian từ Pakistan, nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp tục diễn ra.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định hủy chuyến đi của các đặc phái viên và tuyên bố Iran có thể chủ động liên lạc nếu muốn đạt được thỏa thuận.

Nhận định về diễn biến này, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại ngân hàng TD Securities cho biết thị trường đang hoài nghi về khả năng sớm đạt được một thỏa thuận vững chắc nhằm khơi thông eo biển Hormuz, điều này gây bất lợi cho cả giá vàng và bạc.

Chuyên gia Melek phân tích thêm với mức lạm phát cao gấp đôi mục tiêu đề ra, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ rất khó cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, và đây tiếp tục là một tín hiệu tiêu cực đối với vàng.

Mặc dù giới đầu tư luôn coi vàng là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng mức lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Trong tuần này, Fed sẽ nhóm họp tại Washington. Đây có thể là kỳ họp cuối cùng của ông Jerome Powell trên cương vị Chủ tịch Fed. Cơ quan này dự kiến công bố tuyên bố chính sách vào lúc 18h00 GMT ngày 29/4. Bên cạnh Fed, giới đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ hàng loạt cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn khác để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 75,26 USD/ounce, giá bạch kim giảm 1,1% xuống 1.989,13 USD/ounce và giá palladium giảm 1,3% xuống 1.476,58 USD/ounce.

Tại Việt Nam, thị trường vàng đóng cửa nghỉ lễ./.

