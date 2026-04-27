Giá vàng giảm khi đàm phán Mỹ-Iran tiếp tục bế tắc

Giá vàng thế giới ghi nhận đà giảm vào sáng ngày 27/4, sau khi các nỗ lực nối lại đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, giữa lúc dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ - đánh dấu hai tháng cuộc chiến làm đảo lộn thị trường toàn cầu và gia tăng rủi ro lạm phát.

Trong phiên sáng nay, giá vàng giao ngay đã giảm 0,5%, xuống mức 4.685,14 USD/ounce. Trước đó, vào đầu phiên, giá vàng đã có lúc giảm tới 0,6%, xuống gần mức 4.680 USD/ounce, nối tiếp đà giảm 2,5% của tuần trước.

Giá bạc cũng mất 0,8%, xuống còn 75,10 USD/ounce, trong khi bạch kim và palladium đồng loạt đi xuống. Chỉ số đồng USD Bloomberg tăng thêm 0,1% sau khi đã tăng 0,3% vào tuần trước.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy chuyến công du theo kế hoạch của các đặc phái viên cấp cao tới Islamabad (Pakistan) để nối lại đàm phán hòa bình với Iran.. Các quan chức Iran cũng khẳng định sẽ không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.

Về phía thị trường dầu mỏ, giá dầu bật tăng trong phiên đầu tuần nay, khi eo biển Hormuz vẫn gần như tê liệt do lệnh phong tỏa của cả hai phía Mỹ và Iran.

Cú sốc nguồn cung năng lượng từ cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro lạm phát, khiến khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, thậm chí tiếp tục tăng lãi suất, ngày càng trở nên hiện thực.

Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng – tài sản không sinh lời. Tính từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026, giá vàng đã mất khoảng 11%.

Trên thị trường tiền tệ, giới đầu tư đang theo dõi sát lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Cuối tuần qua, Công tố viên Mỹ Jeanine Pirro tuyên bố đình chỉ cuộc điều tra liên quan đến vấn đề chi phí vượt mức tại dự án cải tạo trụ sở của Fed, mở đường cho ông Kevin Warsh – nhân vật được Tổng thống Trump đề cử – trở thành Chủ tịch tiếp theo của cơ quan này.

Tuy nhiên, giới đầu tư không kỳ vọng ông Warsh sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay theo đúng mong muốn của Tổng thống Trump, mà thay vào đó sẽ theo đuổi cách tiếp cận thận trọng với các bước điều chỉnh từng bước.

Trong bối cảnh bất định kéo dài, vàng đang dần mất đi vai trò là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.

Giá vàng hiện có xu hướng biến động ngược chiều với giá dầu và tương quan thuận nhẹ với thị trường chứng khoán. Do đó, rất ít nhà đầu tư có ý định mua vào khi giá vàng vẫn đang ở dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce./.

