Giá vàng ngày 27/4: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tuần trước, giá vàng thế giới giảm hơn 2% - tuần giảm đầu tiên trong năm tuần qua, do thị trường bất ổn vì những lo ngại dai dẳng về lạm phát và diễn biến khó đoán định về xung đột tại Trung Đông.

Trong phiên cuối tuần 24/4, giá vàng giao ngay tăng 0,6%, lên 4.721,15 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 của Mỹ tăng 0,4%, lên 4.740,9 USD/ounce.

Dù giới đầu tư luôn coi vàng là kênh phòng ngừa lạm phát, nhưng chi phí năng lượng tăng cao sẽ kéo theo chi phí sản xuất và vận chuyển, từ đó làm tăng nguy cơ các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao. Lãi suất cao sẽ khiến các tài sản sinh lời trở nên hấp dẫn hơn, trực tiếp làm giảm sức hút của kim loại quý.

Tại Việt Nam, sáng 27/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 166,63-168,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 17/4:

