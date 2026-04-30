Cơ hội giúp doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiếp cận thị trường Ấn Độ

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu đang tái cấu trúc, Việt Nam và Ấn Độ nổi lên như hai trung tâm sản xuất quan trọng, có tính bổ trợ cao và nhiều dư địa hợp tác chiến lược.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, từ ngày 14-17/7/2026 tại New Delhi, Ấn Độ dự kiến diễn ra Triển lãm Bharat Tex 2026.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, Triển lãm Bharat Tex được định vị là nền tảng toàn cầu kết nối toàn bộ hệ sinh thái dệt may từ sợi đến thời trang, tạo cơ hội cho doanh nghiệp quốc tế tham gia đầu tư, tìm nguồn cung ứng và mở rộng hợp tác.

Việt Nam tham gia sâu vào Bharat Tex sẽ mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp tiếp cận thị trường Ấn Độ, kết nối đối tác và thúc đẩy hợp tác trên toàn chuỗi giá trị.

Việc thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, đặc biệt thông qua phát triển các khu công nghiệp dệt may tích hợp tại Ấn Độ, đang được xem là hướng đi mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng cho cả hai quốc gia.

Theo số liệu của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas), năm 2025, xuất khẩu dệt may của Việt Nam ước đạt trên 46 tỷ USD, duy trì vị trí trong nhóm 3 nước xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, Ấn Độ đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 37-38 tỷ USD, với quy mô thị trường nội địa lên tới 180 tỷ USD và mục tiêu tiếp tục mở rộng mạnh mẽ trong những năm tới.

May hàng xuất khẩu tại Công ty may Hưng Việt ở Phố Nối (Hưng Yên). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Cả hai quốc gia đều giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng với cấu trúc thế mạnh khác biệt: Ấn Độ nổi trội về nguyên liệu như bông, xơ sợi tự nhiên và dệt nhuộm, còn Việt Nam có lợi thế về sản xuất, xuất khẩu và hội nhập sâu thông qua các FTA.

Mới đây, tại hội thảo trực tuyến với chủ đề “Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác và đổi mới sáng tạo trong ngành dệt may và da giày Việt Nam-Ấn Độ,” do Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ tổ chức, một trong những sáng kiến hợp tác mới là khả năng hình thành khu công nghiệp dệt may Việt Nam-Ấn Độ trong khuôn khổ các khu công nghiệp dệt may và may mặc tích hợp quy mô lớn của Ấn Độ (PM MITRA Parks).

Đây là mô hình khu công nghiệp tích hợp toàn bộ chuỗi giá trị từ sợi-dệt-nhuộm-may, với hạ tầng đồng bộ và chính sách ưu đãi mạnh, nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Việc doanh nghiệp Việt Nam tham gia các PM MITRA Parks sẽ giúp tiếp cận trực tiếp nguồn nguyên liệu dồi dào, giảm chi phí logistics và nâng cao khả năng đáp ứng quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại. Đồng thời, mô hình này cũng tạo điều kiện để hình thành chuỗi cung ứng khép kín, tăng cường liên kết sản xuất và thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa hai nước.

Ông Aditya Das, đại diện Cơ quan Xúc tiến đầu tư quốc gia Ấn Độ (Invest India) cho biết, Ấn Độ đang đẩy mạnh thu hút đầu tư trong các lĩnh vực dệt may, may mặc và công nghiệp phụ trợ, với nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất và phát triển hệ sinh thái công nghiệp.

Theo đó, Invest India sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam triển khai các dự án đầu tư tại Ấn Độ, tận dụng lợi thế về nguyên liệu, công nghệ, quy mô thị trường và mạng lưới sản xuất của hai bên.

Ông Bùi Trung Thướng, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho rằng, Việt Nam và Ấn Độ không phải là đối thủ cạnh tranh mà là đối tác bổ trợ trong chuỗi giá trị dệt may.

Do đó, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư song phương và tham gia các nền tảng hợp tác như tham gia hội chợ chuyên ngành hay các khu công nghiệp PM MITRA sẽ góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, linh hoạt và có khả năng chống chịu tốt hơn trước biến động toàn cầu./.

Ngành dệt may vượt "sóng" xung đột Trung Đông, giữ đà tăng trưởng Bất chấp xung đột Trung Đông gây gián đoạn chuỗi cung ứng, xuất khẩu dệt may quý 1/2026 đạt trên 8,8 tỷ USD, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn đối mặt áp lực chi phí và mục tiêu 50 tỷ USD đầy thách thức.