Triển lãm quốc tế công nghiệp dệt may quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp

Ngày 8/4, Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS), Tập đoàn dệt may Việt Nam (VINATEX), Công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức triển lãm cổ phần Việt Nam phối hợp nhiều đơn vị xúc tiến trong và ngoài nước tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may-thiết bị, Nguyên phụ liệu và vải (SaigonTex-SaigonFabric 2026) tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm năm nay, có hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ: Ấn Độ, Bỉ, Bồ Đào Nha, Campuchia, Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Italy,… Các doanh nghiệp tập trung trưng bày đa dạng lĩnh vực trong chuỗi giá trị ngành dệt may như máy móc, thiết bị và công nghệ; các loại vải, sợi, bông, phụ kiện may mặc,… Đặc biệt, một số doanh nghiệp mang đến triển lãm công nghệ và giải pháp sản xuất mới, xanh, bền vững; hóa chất và nhuộm; thành phẩm may mặc và thời trang;…

Doanh nghiệp kết nối giao thương tại triển lãm. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VITAS, Ban tổ chức SaigonTex-SaigonFabric 2026 còn thiết kế khu vực giới thiệu nhóm gian hàng là nhà sản xuất Việt Nam với khoản gần 40 thương hiệu và nhà sản xuất thành phẩm thời trang, may mặc uy tín tại Việt Nam có quy mô nhà máy tiêu chuẩn phục vụ được đơn hàng nội địa và quốc tế.

Đây là nơi tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất trong nước quảng bá năng lực sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, kết nối nhà mua hàng và thương hiệu quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trong khi đó, khu vực Made in Vietnam Hub là nơi tập trung nhà cung cấp tham gia triển lãm có nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu, vải tại Việt Nam; cũng như đạt những tiêu chuẩn chứng nhận sản xuất đảm bảo chất lượng quốc gia và quốc tế. Khu vực này, giúp khách tham quan SaigonTex- SaigonFabric 2026 dễ dàng tìm kiếm đối tác và nhà cung cấp có chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng và uy tín đáp ứng những tiêu chí chuẩn trong chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Riêng khu VIP Lounge tại triển lãm được thiết kế như một điểm dừng chân tiện nghi dành cho khách tham quan VIP là nhà mua hàng trong nước và quốc tế, với không gian lý tưởng cho việc gặp gỡ, kết nối và trao đổi kinh doanh.

Với phong cách hiện đại và dịch vụ chất lượng, VIP Lounge mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp, góp phần nâng cao giá trị của SaigonTex như một sự kiện thương mại dệt may hàng đầu khu vực.

Tại lễ khai mạc SaigonTex-SaigonFabric 2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá, triển lãm là cơ hội tốt giúp các tổ chức, doanh nghiệp dệt may trong và ngoài nước tiếp cận những thiết bị, công nghệ hiện đại, nguyên phụ liệu thân thiện, bền vững.

Đồng thời, là dịp tốt để kết nối thị trường, đối tác, khách hàng tiềm năng; cũng như thúc đẩy giao thương, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, đáp ứng quy tắc xuất xứ đòi hỏi của Hiệp định thương mại tự do.

Theo bà Thắng, chủ trương của Việt Nam là phát triển cân bằng giữa thị trường xuất khẩu và nội địa, khai thác hiệu quả tiềm năng lớn của thị trường trong nước và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do đó, SaigonTex-SaigonFabric được kỳ vọng sẽ là một trong những triển lãm uy tín tại Việt Nam và trong khu vực để ngành dệt may nói riêng, nền công nghiệp Việt Nam nói chung tăng cường hợp tác quốc tế bền vững.

Đồng quan điểm, Tổng giám đốc VINATEX Cao Hữu Hiếu cũng cho biết, Saigontex-Saigonfabric với vai trò là một trong những sự kiện có quy mô lớn của ngành dệt may, đã và đang tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, nhà cung cấp và đối tác quốc tế.

Đây không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ, thiết bị, nguyên phụ liệu tiên tiến, mà còn là diễn đàn để chia sẻ xu hướng, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong toàn ngành.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua các hoạt động tại triển lãm, doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, mở rộng hợp tác, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế. Với vai trò là doanh nghiệp nòng cốt của ngành, VINATEX sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết chuỗi và nâng cao năng lực cạnh tranh chung của toàn ngành trong giai đoạn tới,” ông Hiếu nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong khuôn khổ SaigonTex-SaigonFabric 2026 diễn ra từ nay đến ngày 11/4, còn có nhiều chương trình, hội thảo chuyên đề cập nhật thông tin và những xu hướng quan trọng đang định hình tương lai ngành dệt may; trong đó, có thể kể đến xu hướng công nghệ thông minh và giải pháp AI ứng dụng trong thời trang và dệt may, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành-nâng cao năng suất-tăng sức cạnh tranh toàn cầu./.

