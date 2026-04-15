Toạ đàm bàn tròn tăng cường kết nối doanh nghiệp bang Bavaria và Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong khuôn khổ chuyến công tác tại bang Bavaria (Bayern), Đông Nam nước Đức, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác kinh tế, Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành đã chủ trì Tọa đàm bàn tròn doanh nghiệp Việt Nam-Bavaria, phối hợp tổ chức cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp (IHK) Munich và Thượng Bavaria, tại thành phố Munich (München), thủ phủ của bang này.

Bavaria là một trong những bang có nền kinh tế phát triển nhất của Đức, với quy mô dân số và GDP ngang bằng Thuỵ Sĩ, đồng thời cũng là địa phương có nhiều doanh nghiệp đang đầu tư và hợp tác với Việt Nam.

Tham dự tọa đàm, về phía Việt Nam còn có Tham tán Công sứ Đặng Hoàng Linh, cùng các Tham tán phụ trách thương mại, tài chính và khoa học công nghệ của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Về phía IHK, có ông Christoph Angerbauer - Thành viên Ban điều hành, cùng đại diện các bộ phận quốc tế và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cuộc tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bang Bavaria đang đầu tư hoặc quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam, như SPINNER Group, mgm technology partners, MAWA… cũng như các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đang hoạt động tại Đức như FPT, Vietnam Airlines, VPIC1…

Phát biểu khai mạc cuộc toạ đàm, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Đức đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và đầu tư.

Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, là một trong những nền kinh tế năng động nhất tại châu Á, đồng thời ngày càng khẳng định vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu và các ngành công nghệ cao.

Đại sứ khẳng định Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và quốc gia phát triển vào năm 2045, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp Đức.

Đại sứ đánh giá cao hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đức với nhiều dự án tiêu biểu của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam, gần đây nhất là dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh với sự tham gia của Siemens Mobility.

Đại sứ cho rằng trong các cuộc cải cách hiện đang được Chính phủ Liên bang Đức thúc đẩy, với trọng tâm mạnh mẽ vào đảm bảo chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường và đối tác thương mại, cũng như chiến lược giảm thiểu rủi ro, Việt Nam rất phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Đức và Bavaria, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại tọa đàm, các đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã giới thiệu các chính sách mới của Việt Nam nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, công nghiệp chế biến chế tạo và phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp Đức đánh giá cao tiềm năng thị trường Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, kế hoạch mở rộng đầu tư cũng như một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và tăng cường hỗ trợ từ các cơ quan chức năng.

Trả lời phóng viên TTXVN, ông Christoph Angerbauer, Thành viên Ban điều hành IHK Munich và Thượng Bavaria, nhận định tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp Đức cũng như doanh nghiệp bang Bavaria với Việt Nam là rất lớn, thể hiện qua giá trị thương mại song phương đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua và tăng mạnh sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) được thực thi. Ông cũng đánh giá cao việc Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với IHK tổ chức sự kiện này vì đây là cơ hội tốt để xây dựng lòng tin thông qua các kết nối cá nhân.

Ông Till Gartner, ở mgm technology partners GmbH – công ty phần mềm hiện có hơn 1.000 lập trình viên Việt Nam làm việc trên toàn thế giới, chiếm 20% nhân sự, cho biết mgm đã có mặt ở Việt Nam từ năm 2016 và đây là một trong những địa bàn quan trọng của công ty.

Ông nhận xét các lập trình viên Việt Nam rất chịu khó và ham học hỏi, đồng thời rất tài năng trong lĩnh lực trí tuệ nhân tạo (AI) và có kỹ năng đặc biệt trong những lĩnh vực rất trọng yếu như hệ thống an ninh.

Tọa đàm diễn ra trong không khí cởi mở, thực chất, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và bang Bavaria nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và Đức nói chung. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng quan trọng để hình thành các quan hệ đối tác mới, bền vững trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác với bang Bavaria, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành cũng gặp gỡ ông Eric Beißwenger, Bộ trưởng bang Bavaria về các vấn đề châu Âu và quốc tế tại Phủ Thủ hiến bang, để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác kinh tế hai bên cùng quan tâm./.

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác lao động Trong cuộc gặp Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Đức khẳng định mong muốn đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Đức.