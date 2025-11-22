Đối thoại Việt Nam 2025 - Diễn đàn thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Đức-EU

Diễn đàn "Đối thoại Việt Nam 2025" (Vietnam Dialogue 2025) vừa diễn ra cuối tuần tại Frankfurt am Main, đã thu hút được nhiều giới chuyên gia, học giả Đức và Việt Nam, cùng nhiều tập đoàn công nghệ, tài chính và năng lượng hàng đầu châu Âu.

Sự kiện do Vietnam Advisors tổ chức và Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại châu Á Thái Bình Dương (OAV) đồng hành càng có ý nghĩa khi diễn ra vào thời điểm Đức-Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 – 2025).

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, “Đối thoại Việt Nam” năm nay tập trung vào 4 chủ đề lớn đang định hình tương lai hợp tác kinh tế Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU), gồm: quan hệ Việt Nam-Đức-EU; Vai trò của Việt Nam như một trung tâm công nghệ toàn cầu mới nổi; Chuyển đổi xanh và cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp châu Âu; và Tiềm năng của Việt Nam trong vai trò trung tâm tài chính khu vực.

Tham gia thảo luận tại các phiên có nhiều diễn giả cấp cao đến từ các cơ quan, tổ chức và tập đoàn quốc tế như GIZ, DIHK/HIHK, Duane Morris Vietnam, Frankfurt Main Finance, cùng đại diện các doanh nghiệp FPT Software, PNE, DEG Invest, VietinBank Frankfurt, Deutsche Bank, DZ Bank, OAV, Duane Morris và ODDO BHF... Các ý kiến tập trung đánh giá những chuyển dịch kinh tế vĩ mô của Việt Nam, tiềm năng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo và tài chính bền vững.

Sự kiện được đánh giá là một trong những diễn đàn đối thoại kinh tế cao cấp giữa Việt Nam và châu Âu hiện nay, tạo không gian kết nối quan trọng giữa nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm cơ hội tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành khẳng định: “Đối thoại Việt Nam 2025 chính là Cầu nối cho các nhà ngoại giao, chính trị gia, học giả và lãnh đạo doanh nghiệp từ Việt Nam và châu Âu.”

Theo Đại sứ, sự hiện đông đảo của các khách mời không chỉ là minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ của Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Đức, mà còn thể hiện mối quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp châu Âu nói chung và Đức nói riêng, đối với tiềm năng phát triển của Việt Nam, trong bối cảnh cục diện chính trị và kinh tế toàn cầu đang trải qua những biến động nhanh chóng và chưa từng có tiền lệ.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Và năm tới, Việt Nam-Đức sẽ kỷ niệm 15 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược vì Tương lai.

Hợp tác song phương đã ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển hiệu quả và thiết thực trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, hợp tác phát triển, khoa học và công nghệ, môi trường, văn hóa, và giáo dục.

Ngày nay, Đức là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á, và là đối tác lớn thứ 6 tại châu Á.

Các doanh nghiệp Đức hiện xếp thứ 18/151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 2,9 tỷ USD. 530 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành chụp ảnh lưu niệm với bà Almut Rößner (đứng thứ hai từ trái), Giám đốc điều hành Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á – Thái Bình Dương (OAV) - (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Mới nhất, tháng 11 năm nay, Quốc hội Liên bang Đức đã nhất trí thông qua Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Châu Âu – Việt Nam (EVIPA), điều này nhấn mạnh cam kết chính trị đối với môi trường đầu tư ổn định và thuận lợi tại Việt Nam.

Đại sứ khẳng định: "Dựa trên những thành công đã đạt được, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng thông qua Đối thoại Việt Nam 2025, các thể chế và doanh nghiệp từ châu Âu nói chung cũng như Đức nói riêng sẽ có được những hiểu biết sâu sắc và thông tin hữu ích để đưa ra các quyết định đầu tư chiến lược và dài hạn tại Việt Nam."

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết sáng kiến Diễn đàn Đối thoại Việt Nam lần thứ 2 tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn của nhiều Hiệp hội Doanh nghiệp, các ngân hàng, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư của Đức và châu Âu.

Tính ổn định của hệ thống chính trị, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, sự năng động của nền kinh tế với 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ, chăm chỉ và ham học hỏi là những yếu tố tạo lên sự hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Đức, ông Jan Rene Fricke, Giám đốc điều hành Vietnam Advisors, đồng thời là người khởi xướng “Đối thoại Việt Nam”, cho biết năm nay có tới 150 khách mời từ giới kinh doanh, khoa học và chính trị, tất cả đều đến để tìm hiểu về những cơ hội ở Việt Nam, tìm ra những con đường mới cho sự hợp tác Đức-Việt Nam và châu Âu-Việt Nam.

Ông Jan Rene Fricke nói: “Chúng tôi có nhiều công ty công nghiệp, nhiều ngân hàng, hiệp hội quốc tế ở đây để cùng nhau thảo luận về các chủ đề hợp tác trong tương lai.”

“Tôi rất vinh dự được điều phối một diễn đàn về chủ đề quan trọng, và được quan tâm nhất, đó là công nghệ. Bởi vì Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ thành một trung tâm công nghệ (Technology Hub) và đang trở thành một đối tác ngày càng mạnh mẽ hơn cho ngành công nghiệp Đức. “Và tôi nghĩ đây là một chủ đề được quan tâm và ngày càng trở nên quan trọng.”

Ông nói: “Chúng ta đang ở Frankfurt, trung tâm tài chính ở châu Âu. Và Việt Nam, với việc xây dựng hai trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, có rất nhiều cơ hội hợp tác và cũng có rất nhiều cơ hội để giới thiệu và thảo luận về các cơ hội đầu tư tương lai tại Việt Nam ở đây.”

Bà Almut Rößner, Giám đốc điều hành Hiệp hội doanh nghiệp Đức tại châu Á – Thái Bình Dương (OAV) chia sẻ: "T​ham dự Đối thoại Việt Nam hôm nay là một vinh dự lớn. Chúng tôi tin rằng quan hệ đối tác chiến lược Đức-Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đang có những động lực phát triển chưa từng có. Các lĩnh vực then chốt để làm sâu sắc thêm mối quan hệ này là phát triển bền vững và chuyển đổi số."

​ Chính phủ Liên bang Đức ủng hộ tham vọng mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Công nghệ và chuyên môn của Đức trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, từ ổn định lưới điện cho đến lưu trữ năng lượng, có thể đóng góp một phần quan trọng vào mục tiêu này.

Chúng tôi cần tiếp tục thúc đẩy chuyển giao tri thức và hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề kép để đảm bảo Việt Nam có đủ nguồn nhân lực chất lượng cao mà nền kinh tế xanh mới này đòi hỏi.

Đây không chỉ là một quan hệ đối tác kinh tế, mà còn là một quan hệ đối tác chính trị sâu sắc mà chúng tôi muốn tiếp tục mở rộng trong những năm tới./.

