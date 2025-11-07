"Nhịp cầu văn hóa" gắn kết Việt Nam-EU hướng tới tương lai bền vững

Ngày 7/11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức sự kiện "Ngày Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa vì tương lai bền vững" lần thứ hai tại Yên Tử (Quảng Ninh).

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU, là dấu mốc quan trọng để nhìn lại những thành tựu hợp tác toàn diện từ chính trị, ngoại giao đến thương mại, đầu tư, giáo dục và văn hóa, thể hiện qua sự tin cậy, tôn trọng và gắn kết giữa nhân dân các bên.

Việc lựa chọn Yên Tử, cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm, được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa Thế giới vào ngày 12/7 mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, khẳng định phát triển kinh tế phải gắn với gìn giữ bản sắc, tôn trọng thiên nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam và châu Âu có mối liên hệ sâu sắc và gắn kết lịch sử, trải qua thăng trầm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt kể từ khi nâng cấp lên đối tác và hợp tác toàn diện vào năm 2012.

Giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân luôn là trụ cột kết nối tạo nên quan hệ bền chặt. Việt Nam đã và đang đặt phát triển văn hóa và con người ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội, coi đây là nền tảng, sức mạnh nội sinh động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thông điệp chung được gửi đi là: Văn hóa là gốc rễ của phát triển, nhịp cầu gắn kết con người và là con đường dẫn tới tương lai bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và đoàn công tác thăm, vãn cảnh Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) . (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sự kiện thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh, các địa phương Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu, Đại sứ quán các nước châu Âu tại Hà Nội, đóng góp cho mối quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện đang hướng tới một tầm cao mới.

Ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam bày tỏ trân trọng sự hợp tác và lòng hiếu khách của Việt Nam, đồng thời nhận định Việt Nam là đối tác then chốt và đáng tin cậy của EU.

Năm 2025 kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU, ghi nhận mối quan hệ ngày càng mạnh mẽ và năng động.

EU đã ký nhiều thỏa thuận song phương với Việt Nam, nổi bật là Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam (EVFTA), kỷ niệm 5 năm ngày có hiệu lực trong năm nay. Ông cũng khẳng định EU và Việt Nam đang hợp tác để nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện…

Với tỉnh Quảng Ninh, văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực cho phát triển bền vững.

Được thiên nhiên ưu đãi, Quảng Ninh có 2 Di sản Thế giới được UNESCO ghi danh là vịnh Hạ Long và Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử-Côn Sơn-Kiếp Bạc; 641 di tích, 362 di sản văn hóa phi vật thể, bản sắc phong phú của 43 dân tộc anh em. Đây là nguồn lực đặc biệt để Quảng Ninh phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch di sản và du lịch xanh.

Những năm qua, Quảng Ninh đã chủ động triển khai nhiều chương trình, đề án lớn về phát triển văn hóa và con người gắn với hội nhập quốc tế. Các lễ hội văn hóa-nghệ thuật như Carnaval Hạ Long, Lễ hội Hokkaido, Lễ hội Trà hoa vàng, các concert, đại nhạc hội âm nhạc… đã trở thành thương hiệu, tạo sức hút du lịch và quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, sáng tạo, thân thiện.

Đoàn công tác dâng hương tại chùa Hoa Yên tại Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công nhấn mạnh, tỉnh đã đi đầu trong đổi mới tư duy phát triển, kiên định con đường tăng trưởng xanh, chuyển đổi từ mô hình "nâu" sang "xanh," lấy con người làm trung tâm, văn hóa là nền tảng và bền vững là mục tiêu.

Quảng Ninh đang tích cực hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó EU là đối tác chiến lược quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch di sản, kinh tế xanh, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác văn hóa.

Tỉnh mong muốn thông qua sự kiện sẽ có thêm nhiều cơ hội trao đổi, kết nối và hợp tác với các đối tác châu Âu để triển khai nhiều dự án phát triển bền vững./.

