Đình công tại Samsung có thể ảnh hưởng chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 11/5, Phòng Thương mại Mỹ tại Hàn Quốc (AmCham) cảnh báo kế hoạch đình công của công nhân tại tập đoàn Samsung Electronics có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu và ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của Hàn Quốc.

AmCham nêu rõ với vai trò là một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, bất kỳ sự gián đoạn nào tại Samsung cũng có thể tác động tới các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và công nghệ ôtô, đồng thời làm gia tăng biến động nguồn cung và giá cả trên thị trường bán dẫn.

Tổ chức này cũng bày tỏ lo ngại tình trạng bất ổn lao động kéo dài có thể làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy các doanh nghiệp quốc tế đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm phụ thuộc vào Hàn Quốc.

Cảnh báo được đưa ra trước cuộc tổng đình công dự kiến diễn ra ngày 21/5 tại Samsung Electronics - một trong những nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp chủ chốt cho nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Trong khảo sát Môi trường Kinh doanh 2026 vừa công bố, AmCham xếp Hàn Quốc xếp thứ ba trong danh sách các điểm đến đặt trụ sở khu vực được ưa chuộng tại châu Á, sau Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).

Theo tổ chức này, Hàn Quốc vẫn có nhiều lợi thế về công nghệ và sản xuất, song nhấn mạnh việc duy trì môi trường kinh doanh ổn định và có thể dự đoán là yếu tố quan trọng để bảo đảm năng lực cạnh tranh đầu tư của nước này./.

Lợi nhuận quý 1 của "gã khổng lồ" Samsung Electronics tăng hơn 750% Lợi nhuận hoạt động trong quý 1/2026 của Samsung Electronics ước đạt 57.200 tỷ won (khoảng 38 tỷ USD), tăng 755% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên vượt mốc 50.000 tỷ won.