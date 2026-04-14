Đức: Hãng hàng không Lufthansa điêu đứng vì phi công và tiếp viên đình công

Ngày 13/4, hàng trăm chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa (Đức) khi các phi công tiến hành đình công để đòi tăng lương và cải thiện chế độ lương hưu.

Hãng cho biết ngày đầu tiên của đợt đình công kéo dài hai ngày đã khiến 50% chuyến bay đường dài và khoảng 70% chuyến bay chặng ngắn của Lufthansa bị hủy. Các phi công tại các chi nhánh CityLine và Eurowings cũng tham gia đình công.

Theo Công đoàn phi công Vereinigung Cockpit, tính đến chiều 13/4, hơn 700 chuyến bay đã bị hủy. Trong tuyên bố, liên đoàn nhấn mạnh họ “sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào” miễn là có “đề xuất thực tế” từ hãng.

Trong khi đó, Công đoàn tiếp viên độc lập (UFO) đang kêu gọi đình công kéo dài hai ngày trong ngày 15 và 16/4.

Các tiếp viên của Lufthansa và đơn vị thành viên Cityline sẽ ngừng làm việc từ 0h01 phút ngày 15/4 đến gần nửa đêm 16/4. Cuộc đình công dự kiến ảnh hưởng đến toàn bộ các chuyến bay khởi hành của hãng từ hai trung tâm vận hành lớn là Frankfurt/Main và Munich.

Đáng chú ý, cuộc đình công dự kiến diễn ra đúng thời điểm Lufthansa tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập, với sự tham dự của Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Công đoàn UFO cho biết sẽ tổ chức biểu tình bên ngoài sự kiện nhằm thu hút sự chú ý đối với các yêu cầu của người lao động.

Trước đó, ngày 10/4, các phi công và tiếp viên của Lufthansa cũng đã đình công, khiến khoảng 90% chuyến bay của Lufthansa và CityLine bị hủy.

Các cuộc đình công diễn ra trong bối cảnh tranh chấp lao động giữa hãng và công đoàn chưa được giải quyết, chủ yếu liên quan đến yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc.

Theo đánh giá của UFO, nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang xuất phát từ lập trường cứng rắn của ban lãnh đạo hãng. Ông Harry Jaeger, chuyên gia đàm phán của công đoàn, cho rằng phía sử dụng lao động chưa thể hiện thiện chí trong quá trình thương lượng.

Trong khi đó, phía Lufthansa bác bỏ cáo buộc này. Ông Michael Niggemann, thành viên Hội đồng quản trị phụ trách nhân sự, cho rằng công đoàn đã phát động đình công khi chưa có các cuộc đàm phán thực chất, đồng thời nhấn mạnh điều kiện làm việc của tiếp viên tại hãng vốn đã ở mức cao trong ngành.

Giới quan sát cảnh báo tranh chấp lao động kéo dài có thể gây thiệt hại đáng kể cho Lufthansa, không chỉ về mặt tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín và kế hoạch phục hồi trong bối cảnh ngành hàng không châu Âu vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức giai đoạn hậu đại dịch./.

