Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 27.800 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Ngày 13/4, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Theo đó, tính đến nay, có 27.852 doanh nghiệp chậm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động với tổng số tiền lên đến hơn 3.500 tỷ đồng.

Trong số 27.852 đơn vị đang chậm đóng bảo hiểm xã hội, có 100 doanh nghiệp nợ hơn 3 tháng với số tiền lớn. Dẫn đầu danh sách là Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa) với số tiền nợ hơn 67,7 tỷ đồng, tương ứng 26 tháng chậm đóng bảo hiểm.

Đây là doanh nghiệp có “thâm niên” nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong nhiều năm qua. Theo báo cáo, việc chậm đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp này ảnh hưởng đến quyền lợi của 1.157 người lao động.

Ở vị trí thứ hai là Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (số 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh) ghi nhận thời gian chậm đóng lên tới 96 tháng với số tiền hơn 42,6 tỷ đồng.

Tiếp đến là Công ty cổ phần Trải nghiệm Toàn Cầu (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn) có 24 tháng chậm đóng bảo hiểm cho 505 người lao động với số tiền gần 34,8 tỷ đồng.

Xếp ở vị trí thứ tư là Công ty cổ phần Trần Đức (Bình Phước A, phường An Phú) với số tiền chậm đóng bảo hiểm hơn 27 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có 8 tháng chưa đóng bảo hiểm cho 1.447 người lao động.

Ngoài ra, danh sách của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh còn ghi nhận 25 đơn vị khác chậm đóng Bảo hiểm xã hội với số tiền trên 10 tỷ đồng như Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA BusLines nợ hơn 17,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Việt Thắng Jean gần 19,1 tỷ đồng; Công ty cổ phần Dược phẩm Duy Tân hơn 10,6 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 hơn 10,5 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng công khai danh sách 28 đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính do chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đơn cử, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ vận tải xuất nhập khẩu Thiên Thành bị xử phạt 158 triệu đồng; Công ty cổ phần Đầu tư công nghiệp xuất nhập khẩu Đông Dương bị phạt 158 triệu đồng; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Digital Power Media bị phạt hơn 157,8 triệu đồng; Công ty cổ phần Đ.H.C bị phạt 157 triệu đồng…

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc doanh nghiệp chậm đóng hoặc không đóng bảo hiểm xã hội gây ra khó khăn lớn trong công tác giải quyết chế độ cho người lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp này.

Khi doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, người lao động có thể bị chậm hoặc không được giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động… dù đã làm việc và đóng góp theo quy định./.

