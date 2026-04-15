Doanh số giảm, BMW kỳ vọng “cú hích” từ chiến lược xe điện mới

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn ôtô Đức BMW ghi nhận doanh số giảm trong quý I/2026, trong bối cảnh nhu cầu suy yếu tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ, dù thị trường châu Âu và nội địa Đức có dấu hiệu tăng trưởng tích cực.

Theo số liệu công bố ngày 14/4, thương hiệu BMW đã bán khoảng 496.000 xe trong ba tháng đầu năm, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung toàn tập đoàn, doanh số đạt gần 566.000 xe, giảm 3,5%.

Sự sụt giảm chủ yếu đến từ thị trường Trung Quốc và Mỹ.

Tại Trung Quốc, doanh số của BMW giảm khoảng 10% do cạnh tranh gay gắt giữa khoảng 100 thương hiệu ôtô, trong bối cảnh thị trường đang diễn ra cuộc chiến giá khốc liệt.

Tại Mỹ, nhu cầu xe điện suy yếu sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt các chương trình hỗ trợ, đồng thời người tiêu dùng có xu hướng quay lại với các dòng xe động cơ đốt trong.

Đáng chú ý, doanh số xe điện của BMW giảm khoảng 20% xuống còn khoảng 87.500 xe trong quý 1, đánh dấu sự đảo chiều so với xu hướng tăng trưởng mạnh trong những năm trước.

Tuy nhiên, BMW vẫn ghi nhận một số điểm tích cực. Tại châu Âu, doanh số tăng trưởng, trong đó thị trường Đức đạt mức tăng hai chữ số. Ngoài ra, thương hiệu Mini thuộc tập đoàn cũng ghi nhận mức tăng doanh số 6%, góp phần giảm bớt tác động tiêu cực chung.

Trong thời gian tới, BMW kỳ vọng chiến lược sản phẩm mới, đặc biệt là nền tảng xe điện thế hệ mới, sẽ tạo động lực tăng trưởng. Mẫu xe đầu tiên thuộc nền tảng này là SUV điện iX3 đã ghi nhận hơn 50.000 đơn đặt hàng tại châu Âu, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Ông Jochen Goller, thành viên ban điều hành phụ trách bán hàng, cho biết tổng số đơn đặt hàng xe điện của BMW trong quý 1 đã tăng khoảng 40%, cho thấy nhu cầu tiềm năng vẫn ở mức cao.

Theo kế hoạch, BMW sẽ giới thiệu hoặc nâng cấp ít nhất 40 mẫu xe mới đến năm 2027, nhằm củng cố vị thế cạnh tranh trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng sang công nghệ điện hóa.

Kết quả kinh doanh quý 1 cho thấy BMW đang chịu áp lực từ các yếu tố thị trường ngắn hạn, song chiến lược dài hạn, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện, sẽ là yếu tố quyết định khả năng phục hồi của hãng trong những năm tới./.

