Stellantis triệu hồi khoảng 80.000 xe tại Đức do nguy cơ cháy nổ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn ôtô Stellantis ngày 31/3 đã tiến hành triệu hồi khoảng 80.000 xe tại Đức do phát hiện nguy cơ cháy nổ liên quan đến lỗi kỹ thuật trong hệ thống động cơ.



Theo thông báo của đại diện Stellantis tại Đức, các phương tiện bị ảnh hưởng thuộc nhiều thương hiệu, bao gồm Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Alfa Romeo, Jeep, Fiat và Opel.

Trước đó, Cơ quan Giao thông Liên bang Đức (KBA) cũng đã công bố các đợt triệu hồi đối với nhiều dòng xe của Stellantis, cho biết tổng số phương tiện bị ảnh hưởng trên toàn cầu có thể lên tới khoảng 700.000 xe.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi được xác định là do một số xe sản xuất trong giai đoạn 2023-2026 có thể gặp vấn đề về khoảng cách giữa ống lọc hạt xăng và máy phát điện dẫn động bằng dây đai.

Trong điều kiện ẩm ướt, sự tiếp xúc giữa các bộ phận này có thể khiến nước xâm nhập, dẫn tới hiện tượng hồ quang điện và gây quá nhiệt, từ đó làm gia tăng nguy cơ cháy trong khoang động cơ.

Stellantis cho biết sẽ liên hệ trực tiếp với các chủ xe bị ảnh hưởng, đồng thời khuyến nghị khách hàng nhanh chóng đưa xe đến các đại lý để kiểm tra và khắc phục sự cố. Theo hãng, quá trình sửa chữa dự kiến kéo dài khoảng 30 phút và sẽ được thực hiện miễn phí.

Động thái thu hồi quy mô lớn này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng và an toàn sản phẩm, đồng thời phản ánh yêu cầu ngày càng cao đối với các tiêu chuẩn kỹ thuật và giám sát của cơ quan quản lý./.

