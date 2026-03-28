12 tấn kẹo chocolate KitKat của Tập đoàn Nestle bị đánh cắp

Tập đoàn thực phẩm khổng lồ Nestle của Thụy Sĩ cho biết một lô hàng lớn chocolate KitKat giòn tan của hãng đã bị đánh cắp ở châu Âu, đồng thời cảnh báo vụ trộm có nguy cơ gây ra tình trạng thiếu hàng tại các cửa hàng ngay trước lễ Phục Sinh.

Trong tuyên bố ngày 28/3, KitKat xác nhận một chiếc xe tải chở 413.793 thanh chocolate thuộc dòng sản phẩm mới của hãng đã bị đánh cắp trong quá trình vận chuyển ở châu Âu.

Lô hàng, nặng khoảng 12 tấn, đã biến mất vào tuần trước khi đang trên đường vận chuyển giữa địa điểm sản xuất và phân phối. Chiếc xe tải bị đánh cắp đã rời miền trung Italy và đang trên đường đến Ba Lan, với kế hoạch phân phối các thanh chocolate ở các quốc gia trên trục đường này.

KitKat không cho biết cụ thể hàng hóa bị mất ở đâu. Chiếc xe và hàng hóa bên trong hiện vẫn chưa được tìm thấy. Cuộc điều tra đang được tiến hành trong sự hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đối tác trong chuỗi cung ứng.

KitKat cảnh báo "vụ trộm có thể dẫn đến tình trạng thiếu KitKat trên kệ hàng và người tiêu dùng có thể gặp khó khăn trong việc tìm mua loại chocolate yêu thích của mình trước lễ Phục Sinh."

KitKat cũng cho biết thêm các thanh chocolate bị mất tích "có thể thâm nhập vào các kênh bán hàng không chính thức trên khắp các thị trường châu Âu" và hướng dẫn người tiêu dùng truy tìm hàng hóa bị đánh cắp bằng cách quét mã lô hàng duy nhất được tìm thấy trên mỗi thanh chocolate.

Nếu tìm thấy sự trùng khớp, máy quét sẽ nhận được hướng dẫn rõ ràng về cách thông báo cho KitKat, sau đó KitKat sẽ chia sẻ bằng chứng một cách thích hợp./.



Pháp lần đầu phát sóng video vụ trộm chấn động tại Bảo tàng Louvre Đoạn video cho thấy 2 tên trộm, một người đội mũ trùm đầu màu đen và mặc áo phản quang vàng, người còn lại mặc đồ đen và đội mũ bảo hiểm xe máy, xông vào Phòng trưng bày Apollo.