Mũ của Napoléon I được trưng bày sau nhiều năm bị lãng quên

Từng bị lãng quên trong nhiều thập kỷ, song vừa được xác thực và phục dựng, một chiếc mũ hai sừng của Hoàng đế Napoléon Bonaparte sẽ được đưa ra trưng bày từ ngày 6/6 tới tại Bảo tàng Condé trong Lâu đài Chantilly, thuộc tỉnh Oise, miền Bắc Pháp.



Theo phóng viên TTXVN tại Paris, chiếc mũ bằng nỉ đen này sẽ là hiện vật trung tâm của triển lãm về bộ sưu tập của Caroline Murat - em gái của Napoléon Bonaparte và là Nữ hoàng Napoli giai đoạn 1808-1815. Triển lãm dự kiến kéo dài đến ngày 4/10.



Theo ông Jean-Guillaume Parich, phụ trách bộ sưu tập thời kỳ Cách mạng và Đế chế tại Bảo tàng Quân đội Pháp ở Paris, đây là một hiện vật “đặc biệt hiếm có” vì còn giữ nguyên đầy đủ các chi tiết ban đầu.

Đáng chú ý, đây là một trong 4 chiếc mũ mà Napoléon mang theo trong thời gian bị lưu đày cuối đời tại đảo Sainte-Hélène.



Trong di chúc viết trước khi qua đời năm 1821, Napoléon Bonaparte đã để lại nhiều kỷ vật, trong đó có 2 chiếc mũ cuối cùng cho con trai là Vua xứ Rome.

Tuy nhiên, người con này qua đời sớm vào năm 1832 và không bao giờ nhận được các di vật đó.



Đến năm 1836, các kỷ vật trên, trong đó có chiếc mũ được đưa về nước từ Sainte-Hélène, được chuyển cho Caroline Murat. Năm 1904, chiếc mũ được đưa vào bộ sưu tập của Bảo tàng Condé, nhưng sau đó bị niêm giữ trong kho và dần rơi vào quên lãng, thậm chí không được giới chuyên môn chú ý trong thời gian dài.



Chỉ đến năm 2025, khi chuẩn bị cho triển lãm về Caroline Murat, các nhà nghiên cứu mới lần lại được hành trình của hiện vật và xác nhận tính xác thực của chiếc mũ.



Chiếc mũ trên được thợ làm mũ Poupard – nhà cung cấp mũ chính thức cho Napoléon, làm từ lông hải ly và mang đầy đủ những đặc điểm của mũ hoàng đế như hình dáng đặc trưng, phù hiệu 3 màu, dây trang trí bằng lụa đen và lớp lót bằng lụa taffeta.



Theo các chuyên gia, độ xác thực của hiện vật gần như tuyệt đối. Trong khoảng 15 năm cầm quyền, Napoléon được cho là đã đặt làm từ 60 đến 80 chiếc mũ như vậy.

Những chiếc mũ này không chỉ là vật dụng cá nhân mà còn góp phần tạo nên hình ảnh biểu tượng của ông trên chiến trường.



Hiện nay, chỉ còn khoảng 15 chiếc mũ của Napoléon được xác nhận rõ nguồn gốc, phần lớn thuộc sở hữu của các bảo tàng. Những kỷ vật liên quan đến Napoléon luôn có giá trị rất cao trên thị trường đấu giá.

Vào năm 2023, một chiếc mũ tương tự đã được bán với giá hơn 1,9 triệu euro (hơn 2 triệu USD) tại Fontainebleau, lập kỷ lục thế giới./.

