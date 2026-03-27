Mexico tìm kiếm 2 tàu vận chuyển hàng cứu trợ tới Cuba bị mất liên lạc

Ngày 26/3, Bộ Hải quân Mexico thông báo đang triển khai chiến dịch tìm kiếm-cứu nạn quy mô lớn trên vùng biển Caribe nhằm xác định vị trí của 2 tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo tới Cuba bị mất liên lạc sau nhiều ngày thực hiện hành trình này.

Thông tin từ bộ trên cho biết những chiếc tàu này nằm trong một đoàn tàu dân sự vận chuyển vật tư cứu trợ thiết yếu tới thủ đô La Habana của Cuba, rời bến từ đảo Isla Mujeres, bang Quintana Roo (Mexico) ngày 20/3, mang theo 9 thuyền viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Theo lịch trình ban đầu, các tàu dự kiến cập cảng từ ngày 24-25/3, song đến nay vẫn chưa có tín hiệu liên lạc hay thông báo cập bến.

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc mất liên lạc của những chiếc tàu trên, lực lượng hải quân Mexico đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp trên biển nhằm thực hiện các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.

Nhiều tàu tuần tra cùng máy bay trinh sát đã được huy động rà soát dọc theo tuyến hàng hải dự kiến giữa Isla Mujeres và La Habana. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng dựa trên các yếu tố như điều kiện khí tượng thủy văn, hướng gió và dòng hải lưu, vốn có thể khiến các tàu bị chệch khỏi lộ trình ban đầu.

Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết số hàng hóa trên hai tàu này chủ yếu là nhu yếu phẩm phục vụ mục đích nhân đạo, bao gồm thực phẩm, thuốc men và các thiết bị năng lượng như pin Mặt Trời. Đây là những hàng hóa cuối cùng trong đoàn tàu viện trợ xuất phát từ Mexico. Trước đó, một số tàu khác trong cùng đoàn đã cập cảng La Habana an toàn, dù hành trình bị kéo dài do thời tiết bất lợi trên biển Caribe.

Hoạt động tìm kiếm hiện được tiến hành với sự phối hợp của nhiều trung tâm điều phối cứu nạn hàng hải quốc tế, cùng với sự tham gia của cơ quan chức năng của các quốc gia có công dân trên 2 tàu trên.

Tại Mexico, Bộ Hải quân nước này phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảng vụ và các đơn vị chuyên trách về an toàn hàng hải nhằm thu thập, phân tích mọi dữ liệu liên quan đến hành trình của những chiếc tàu này.

Cùng lúc đó, Bộ Hải quân Mexico phát đi thông báo khẩn, kêu gọi các tàu thương mại, tàu cá, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên vùng biển Caribe và Vịnh Mexico tăng cường quan sát, kịp thời cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến 2 chiếc tàu bị mất tích kể trên./.

