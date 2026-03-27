Cuba cấp phép cho công ty Tây Ban Nha cung cấp dịch vụ chuyển tiền

Cuba đã cấp phép cho công ty của Tây Ban Nha cung cấp dịch vụ chuyển tiền đến đảo quốc Caribe này, thông qua nhiều phương thức, như gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, sử dụng thẻ ghi nợ...

Việt Hùng
Thanh toán tiền tại quầy một thu ngân ở thủ đô La Habana. (Ảnh: TTXVN phát)
Thanh toán tiền tại quầy một thu ngân ở thủ đô La Habana. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong nghị quyết được công bố trên Công báo mới đây, chính phủ Cuba đã cấp phép cho công ty BAGALSO INTERNACIONAL, S.L. của Tây Ban Nha cung cấp dịch vụ chuyển tiền đến đảo quốc Caribe này.

Theo đó, công ty BAGALSO INTERNACIONAL, S.L. có thể chuyển tiền cho người thụ hưởng ở Cuba thông qua nhiều phương thức khác nhau, bao gồm gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước, cũng như giao tiền mặt trực tiếp, bằng cả đồng peso Cuba và ngoại tệ.

Giấy phép cũng cho phép công ty quản lý các nền tảng kỹ thuật số cho hoạt động của mình và cấp biên lai giao dịch, nhằm mở rộng các lựa chọn hiện có để gửi tiền đến đảo quốc này.

Ngân hàng Trung ương Cuba cho biết thực thể này đáp ứng các yêu cầu được thiết lập bởi luật hiện hành, bao gồm việc nộp kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu khả thi và các cơ chế để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Cuba đang tìm cách đa dạng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng kiều hối, vốn là một trong những nguồn thu quan trọng của người dân, giữa những khó khăn kinh tế và hạn chế tài chính từ bên ngoài. Hồi tháng 12/2025, Ngân hàng Trung ương Cuba cũng đã cấp phép cho một công ty có trụ sở tại Florida quản lý kiều hối gửi về đảo quốc này.

Trong khi đó, Liên hợp quốc ngày 26/3 đã công bố kế hoạch hành động sửa đổi nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho 2 triệu người dân Cuba trước cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng và hậu quả của bão lũ.

Trước đó một ngày, Liên hợp quốc cũng đã đề xuất một kế hoạch khẩn cấp trị giá 94,1 triệu USD nhằm hỗ trợ Cuba giữa lúc khủng hoảng năng lượng trầm trọng. Tổ chức đa phương này cũng đang đàm phán với Mỹ về việc cho phép nhập khẩu nhiên liệu vào Cuba phục vụ hoạt động nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)
