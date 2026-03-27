Liên hợp quốc công bố kế hoạch hành động sửa đổi để hỗ trợ Cuba

LHQ công bố kế hoạch hành động trị giá 94 triệu USD hỗ trợ 2 triệu người dân Cuba vượt qua khủng hoảng năng lượng và hậu quả thiên tai, đồng thời kêu gọi bổ sung nguồn lực cho hoạt động cứu trợ.

Trường Giang
Cảnh mất điện tại La Habana, Cuba. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 26/3 đã công bố kế hoạch hành động sửa đổi nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho 2 triệu người dân Cuba trước cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng và hậu quả của bão lũ.

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn lời người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết kế hoạch sửa đổi lần này mở rộng phạm vi hỗ trợ tới gần một nửa số tỉnh/thành của Cuba, tập trung vào các giải pháp năng lượng thay thế để duy trì hoạt động trong những lĩnh vực then chốt.

Bên cạnh đó, Liên hợp quốc vẫn đang nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng còn tồn tại từ cơn bão Melissa, vốn đã gây thiệt hại từ tháng 11 năm ngoái.

Liên hợp quốc khẳng định công tác đảm bảo nguồn nhiên liệu là ưu tiên vận hành hàng đầu và là điều kiện cốt lõi để hiện thực hóa các nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Cuba.

Trước đó, ngày 24/3, Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã triển khai kế hoạch trị giá 94 triệu USD để ứng phó với các tác động nhân đạo tại đảo quốc Caribe.

Theo báo cáo, Liên hợp quốc hiện mới chỉ huy động được 26 triệu USD, để lại khoảng trống ngân sách lên tới 68 triệu USD. Mục tiêu của chương trình là trợ giúp 2 triệu người, tương đương 1/5 dân số Cuba, thông qua việc duy trì các chuỗi cung ứng dịch vụ thiết yếu và bảo vệ cuộc sống.

Tình trạng thiếu hụt năng lượng tại Cuba bắt đầu từ tháng 1/2026 khi khả năng nhập khẩu nhiên liệu bị suy giảm đáng kể do tác động từ các biện pháp trừng phạt và sắc lệnh hành pháp của Mỹ.

Hệ quả là những dịch vụ cơ bản như y tế, giáo dục, vệ sinh và an ninh lương thực bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh sức khỏe con người phải được bảo vệ và không được phép trở thành nạn nhân của “địa chính trị, phong tỏa năng lượng và tình trạng mất điện”./.

(TTXVN/Vietnam+)
