Rơi máy bay quân sự ở Colombia, lo ngại hơn 80 người thiệt mạng

Một máy bay vận tải quân sự của Colombia chở 125 người đã bị rơi khi đang cất cánh ngày 23/3, khiến dư luận lo ngại có tới 80 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay Hercules đã rơi ngay sau khi khởi hành từ Puerto Leguizamo, gần biên giới phía Nam với Ecuador, khiến những mảnh vỡ bốc cháy vương vãi trên nền rừng rậm.

Khu vực biên giới bất ổn này là nơi diễn ra các hoạt động quân sự rầm rộ trong những tuần gần đây, khi quân đội Colombia và Ecuador nỗ lực triệt phá các băng đảng buôn lậu ma túy và lực lượng dân quân.

Hiện con số thương vong vẫn chưa rõ ràng. Các quan chức cho biết đã tìm thấy khoảng 48 người sống sót. Một nguồn tin quân sự nói rằng 80 người có thể đã thiệt mạng, mặc dù chưa có con số chính thức.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy người dân đang trèo quanh phần đuôi bị gãy của chiếc máy bay mang số hiệu FAC 1016, trong khi khói và lửa bốc cao trên những tán cây.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez đã bày tỏ "nỗi đau buồn sâu sắc" trước thảm họa này.

Trên mạng xã hội, ông Sanchez viết: "Các đơn vị quân đội đã có mặt tại hiện trường. Số lượng nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác nhận. Đây là một sự kiện vô cùng đau xót đối với đất nước."

Tướng Carlos Fernando Silva Rueda cho biết trên máy bay có 114 binh sỹ và 11 nhân viên phi hành đoàn. Họ đang trên hành trình từ Puerto Leguizamo đến một căn cứ khác ở vùng Amazon gần đó.

Đây là vụ rơi máy bay C-130 Hercules thứ hai tại Nam Mỹ trong vòng chưa đầy một tháng. Trước đó, vào ngày 27/2, một máy bay vận tải quân sự của Bolivia chở tiền mặt đã gặp nạn khi đang hạ cánh gần La Habana, khiến ít nhất 24 người thiệt mạng.

Hercules là loại máy bay sử dụng động cơ tuabin cánh quạt bốn động cơ do Lockheed Martin chế tạo. Nổi tiếng với khả năng hoạt động từ các đường băng dã chiến, loại máy bay này được quân đội khắp thế giới sử dụng rộng rãi và có thể chở mọi thứ từ binh sĩ đến các phương tiện quân sự./.

