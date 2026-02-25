Máy bay chiến đấu Hàn Quốc gặp nạn trong lúc diễn tập

Theo hãng tin Yonhap, Lực lượng Không quân Hàn Quốc cho biết một máy bay chiến đấu F-16C vừa bị rơi ở gần thành phố Yeongju thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang nhưng may mắn phi công đã nhảy dù an toàn.

Chiếc máy bay này thuộc căn cứ không quân Chungju và đã bị rơi trong lúc diễn tập ở vùng núi gần Yeongju vào khoảng 19h30 theo giờ địa phương (tức 17h30 giờ Việt Nam).

Phi công trên chiếc máy bay đã nhảy dù an toàn và được xác nhận không bị thương.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại với người dân.

Không quân Hàn Quốc đã lập ngay đội chuyên trách để xác định nguyên nhân khiến máy bay rơi./.

