Trung Quốc phản bác cáo buộc của Mỹ về thử hạt nhân

Ngày 25/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi Mỹ tôn trọng cam kết dừng thử hạt nhân, không tìm cách viện cớ cho việc nối lại các vụ thử này và ngừng cáo buộc không đúng nhằm vào Bắc Kinh.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ nhằm phản bác cáo buộc gần đây của Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử hạt nhân, bà Mao Ninh khẳng định: “Cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ và hoàn toàn không có cơ sở."

Bà cũng lưu ý rằng Bắc Kinh đã nhiều lần khẳng định việc kiên định ủng hộ các mục tiêu và mục đích của Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) cũng như tôn trọng lệnh tạm cấm thử hạt nhân, một cam kết đã được 5 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đưa ra.

Cũng theo bà Mao Ninh, Chính phủ Trung Quốc kêu gọi Mỹ tuân thủ việc ngừng thử hạt nhân, duy trì đồng thuận toàn cầu về lệnh cấm này và chấm dứt hành động tìm kiếm lý do cho việc nối lại các vụ thử hạt nhân.

Trước đó, Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ chưa từng có, trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực, làm gia tăng lo ngại về vòng chạy đua hạt nhân mới trên toàn cầu.

Không chỉ vậy, Washington còn cho rằng Bắc Kinh tiến hành các vụ thử hạt nhân bí mật.

Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23/2, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân Christopher Yeaw dẫn chứng dữ liệu thu thập từ Kazakhstan cho thấy Trung Quốc đã thực hiện một vụ nổ ngầm vào ngày 22/6/2020./.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan đến vấn đề hạt nhân Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân với tốc độ chưa từng có, trong bối cảnh hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Washington và Moskva đã hết hiệu lực.