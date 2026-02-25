Kinh tế

Kinh doanh

Hàn Quốc đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu lên mức cao kỷ lục 740 tỷ USD

Hàn Quốc sẽ thực hiện một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng ra nước ngoài của 8 lĩnh vực xuất khẩu chủ lực; mở rộng tài trợ thương mại trong khi bất ổn thương mại toàn cầu gia tăng.

Trường Giang
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc ngày 25/2 đã công bố một chiến lược toàn diện nhằm mục tiêu mở rộng xuất khẩu của nước này lên mức kỷ lục 740 tỷ USD trong năm nay thông qua việc đa dạng hóa các mặt hàng và thị trường xuất khẩu chủ lực, cùng với những biện pháp hỗ trợ tài chính mạnh mẽ hơn.

Chiến lược này được công bố tại cuộc họp bàn về chiến lược xuất khẩu chung công tư lần đầu tiên của Chính phủ Hàn Quốc, bao gồm một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng ra nước ngoài của 8 lĩnh vực xuất khẩu chủ lực, đồng thời mở rộng tài trợ thương mại trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu gia tăng.

Tám lĩnh vực xuất khẩu chủ lực đó là hàng tiêu dùng, thiết bị điện, y sinh học, quốc phòng, nhà máy điện hạt nhân, ôtô, đóng tàu và thép.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết việc tập trung vào việc phát triển 8 lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu chủ lực này như một phần nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào chất bán dẫn, đồng thời đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu sang những thị trường mới nổi, chẳng hạn như Trung Đông và Mỹ Latinh.

Thông qua các biện pháp này, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu lên mức cao kỷ lục 740 tỷ USD trong năm nay, vượt qua mức cao nhất từ trước đến nay là 709,7 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2025, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn.

Đối với các công ty sản xuất và xuất khẩu hàng tiêu dùng, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến thành lập một quỹ trị giá 300 tỷ won (khoảng 209,7 triệu USD) để cung cấp bảo lãnh tín dụng và các khoản vay lãi suất thấp cho những lô hàng xuất khẩu của họ, đồng thời hỗ trợ việc mở rộng sang thị trường Trung Quốc và Trung Đông, nơi các sản phẩm Hàn Quốc đang ngày càng được ưa chuộng.

Đối với lĩnh vực thiết bị điện, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và các quốc gia khác đang có kế hoạch đầu tư lớn vào việc tạo ra trí tuệ nhân tạo (AI) và những cơ sở hạ tầng tiên tiến khác.

Đối với lĩnh vực y sinh học, Hàn Quốc dự định thành lập một quỹ chuyên biệt để thúc đẩy năng lực sản xuất và phát triển của các công ty trong nước.

Đối với các ngành công nghiệp ô tô, đóng tàu và thép, Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hợp tác với các nền kinh tế lớn để ứng phó với những rào cản thương mại khác nhau.

Về mặt hỗ trợ tài chính, Chính phủ Hàn Quốc cho biết năm nay sẽ cung cấp khoản bảo hiểm thương mại kỷ lục trị giá 275.000 tỷ won, trong đó 114.000 tỷ won dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bơm tổng cộng 187.000 tỷ won đến năm 2030 vào nguồn vốn thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ và rót thêm 127.000 tỷ won vào các ngành công nghiệp chiến lược, bao gồm quốc phòng, AI và năng lượng.

Theo Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan, môi trường xuất khẩu của Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều bất ổn hơn bao giờ hết, nhưng chính phủ nước này sẽ nỗ lực biến cuộc khủng hoảng này thành cơ hội bằng cách chủ động thúc đẩy đa dạng hóa xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #Kinh tế #Xuất khẩu #Trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ngư dân vận chuyển bình gas cho chuyến ra khơi đầu năm mới. (Ảnh: Hữu Chí /TTXVN)

Ngư dân Đồng Tháp tất bật ra khơi sau Tết

Hoạt động khai thác hải sản của đội tàu cá trong tỉnh đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội địa phương, giúp giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thuế quan của Mỹ vẫn còn nhiều biến số

Các nhà phân tích cho rằng thông báo của Mỹ hôm 21/2 có thể làm giảm áp lực lên hầu hết các nền kinh tế châu Á, những nước phải chịu "thuế quan đối ứng" dao động từ 19% đến 41%.