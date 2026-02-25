Chính phủ Hàn Quốc ngày 25/2 đã công bố một chiến lược toàn diện nhằm mục tiêu mở rộng xuất khẩu của nước này lên mức kỷ lục 740 tỷ USD trong năm nay thông qua việc đa dạng hóa các mặt hàng và thị trường xuất khẩu chủ lực, cùng với những biện pháp hỗ trợ tài chính mạnh mẽ hơn.

Chiến lược này được công bố tại cuộc họp bàn về chiến lược xuất khẩu chung công tư lần đầu tiên của Chính phủ Hàn Quốc, bao gồm một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng ra nước ngoài của 8 lĩnh vực xuất khẩu chủ lực, đồng thời mở rộng tài trợ thương mại trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu gia tăng.

Tám lĩnh vực xuất khẩu chủ lực đó là hàng tiêu dùng, thiết bị điện, y sinh học, quốc phòng, nhà máy điện hạt nhân, ôtô, đóng tàu và thép.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết việc tập trung vào việc phát triển 8 lĩnh vực công nghiệp xuất khẩu chủ lực này như một phần nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào chất bán dẫn, đồng thời đa dạng hóa các điểm đến xuất khẩu sang những thị trường mới nổi, chẳng hạn như Trung Đông và Mỹ Latinh.

Thông qua các biện pháp này, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu mở rộng xuất khẩu lên mức cao kỷ lục 740 tỷ USD trong năm nay, vượt qua mức cao nhất từ trước đến nay là 709,7 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2025, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn.

Đối với các công ty sản xuất và xuất khẩu hàng tiêu dùng, Chính phủ Hàn Quốc dự kiến thành lập một quỹ trị giá 300 tỷ won (khoảng 209,7 triệu USD) để cung cấp bảo lãnh tín dụng và các khoản vay lãi suất thấp cho những lô hàng xuất khẩu của họ, đồng thời hỗ trợ việc mở rộng sang thị trường Trung Quốc và Trung Đông, nơi các sản phẩm Hàn Quốc đang ngày càng được ưa chuộng.

Đối với lĩnh vực thiết bị điện, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và các quốc gia khác đang có kế hoạch đầu tư lớn vào việc tạo ra trí tuệ nhân tạo (AI) và những cơ sở hạ tầng tiên tiến khác.

Đối với lĩnh vực y sinh học, Hàn Quốc dự định thành lập một quỹ chuyên biệt để thúc đẩy năng lực sản xuất và phát triển của các công ty trong nước.

Đối với các ngành công nghiệp ô tô, đóng tàu và thép, Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hợp tác với các nền kinh tế lớn để ứng phó với những rào cản thương mại khác nhau.

Về mặt hỗ trợ tài chính, Chính phủ Hàn Quốc cho biết năm nay sẽ cung cấp khoản bảo hiểm thương mại kỷ lục trị giá 275.000 tỷ won, trong đó 114.000 tỷ won dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bơm tổng cộng 187.000 tỷ won đến năm 2030 vào nguồn vốn thương mại cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ và rót thêm 127.000 tỷ won vào các ngành công nghiệp chiến lược, bao gồm quốc phòng, AI và năng lượng.

Theo Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan, môi trường xuất khẩu của Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều bất ổn hơn bao giờ hết, nhưng chính phủ nước này sẽ nỗ lực biến cuộc khủng hoảng này thành cơ hội bằng cách chủ động thúc đẩy đa dạng hóa xuất khẩu./.

