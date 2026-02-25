Kinh tế Lào tăng trưởng ấn tượng trong 5 năm qua dù đối mặt nhiều thách thức

Ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone cho biết, trong 5 năm từ 2021-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ đại dịch COVID-19 và khủng hoảng tài chính toàn cầu, Lào vẫn đạt được những thành tựu quan trọng và nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Tại Hội nghị quán triệt kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thủ tướng Sonexay Siphandone đã tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 9 (2021-2025).

Ông cho biết tăng trưởng kinh tế của Lào duy trì đà ổn định với mức tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đạt 4,24%/năm, đạt mục tiêu đề ra là tăng trưởng kinh tế đạt 4% trở lên. Kinh tế vĩ mô đã có những chuyển biến tích cực; thu ngân sách vượt kế hoạch 5 năm liên tiếp; nợ công và lạm phát được kiểm soát theo hướng giảm dần; tỷ giá hối đoái cơ bản ổn định và dự trữ ngoại hối tăng đáng kể.

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Đáng chú ý, tỷ lệ nghèo trên cả nước của Lào đã giảm từ 18,3% trong giai đoạn 2018-2019 xuống còn 15% vào năm 2025. Hệ thống pháp luật quản lý và hạ tầng cơ sở kết nối tiếp tục được kiện toàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Theo Thủ tướng Sonexay Siphandone, bên cạnh những thành tựu đáng khích lệ đã đạt được, Lào vẫn còn tồn tại 5 nhóm vấn đề mà chính phủ cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Trước hết, về chất lượng tăng trưởng, nền kinh tế chưa thực sự phát triển theo hướng bền vững; tiến trình hiện đại hóa và mở rộng nguồn thu còn chậm; đồng Kíp tiếp tục chịu áp lực mất giá, trong khi chi phí sinh hoạt còn cao.

Một số dự án đầu tư chưa tuân thủ nghiêm các yêu cầu về luận chứng kinh tế-kỹ thuật và còn gây tác động đến môi trường. Trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, năng lực sản xuất hàng hóa thay thế nhập khẩu còn hạn chế; xuất khẩu chủ yếu dựa vào nguyên liệu thô với giá trị gia tăng thấp. Khối doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) thiếu sức cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước hoạt động chưa hiệu quả, vẫn xảy ra tình trạng thua lỗ và nợ đọng.

Về an sinh xã hội, các chỉ số giáo dục và y tế chưa bảo đảm chất lượng, đặc biệt là tình trạng bỏ học và thiếu trang thiết bị y tế. Xu hướng lao động ra nước ngoài làm việc gia tăng, dẫn tới thiếu hụt nguồn nhân lực trong nước, trong khi hạ tầng nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Ở lĩnh vực quản lý hành chính, cơ chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuy đã được cải thiện nhưng có thời điểm chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn; một số quy định pháp luật cần được cập nhật và đẩy nhanh quá trình số hóa.

Đối với hợp tác quốc tế, việc triển khai các thỏa thuận đã ký kết và phát huy kết quả ngoại giao cấp cao chưa đạt hiệu quả tối ưu; tính chủ động trong thực thi các cam kết quốc tế cần tiếp tục được nâng cao, tránh tình trạng chậm trễ hoặc né tránh trách nhiệm.

Theo Thủ tướng Sonexay Siphandone, thời gian tới, Chính phủ Lào và các bộ, ngành liên quan sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước ổn định và thịnh vượng./.

