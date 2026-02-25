EU siết chặt kiểm tra nguyên liệu sữa trẻ em nhập khẩu từ Trung Quốc

Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu một loại nguyên liệu sữa trẻ em từ Trung Quốc, sau khi thành phần này được xác định là nguồn gốc gây ra vụ bê bối nhiễm độc sữa trẻ em nghiêm trọng thời gian qua.

Theo văn bản công bố ngày 25/2, Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ "cần phải tăng cường mức độ kiểm soát chính thức và các điều kiện đặc biệt" liên quan đến việc nhập khẩu các lô hàng dầu axít arachidonic từ Trung Quốc.

Cụ thể, các lô hàng này muốn nhập khẩu vào EU sẽ phải có giấy chứng nhận đã được kiểm tra và không chứa độc tố cereulide.

Ngoài ra, EC cũng khuyến cáo cần kiểm tra trực tiếp các lô hàng nhập khẩu vào EU trong 2 tháng tới, vì những lô hàng này đã được xuất khỏi Trung Quốc trước thời điểm có công văn trên.

Bên cạnh đó, EC cũng sẽ tiến hành thêm các cuộc điều tra để xác nhận chắc chắn rằng thành phần axit arachidonic có nguồn gốc từ Trung Quốc và được sử dụng trong sản xuất sữa bột "là nguồn gây ô nhiễm."

Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng về các thông tin trên. Độc tố cereulide - gây buồn nôn và tiêu chảy, đã được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 12/2025 trong các lô sữa công thức có chứa dầu axit arachidonic, dẫn đến làn sóng thu hồi sản phẩm ở hàng chục quốc gia.

Các nhà sản xuất sữa, bao gồm những tập đoàn khổng lồ của châu Âu như Nestle, Danone và Lactalis, đã phải thu hồi sữa công thức tại hơn 60 quốc gia, bao gồm một số nước thành viên EU. Đáng chú ý, có 3 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong tại Pháp bị nghi ngờ có liên quan đến các loại sữa này./.

