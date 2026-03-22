Hàn Quốc: Bùng nổ dịch vụ nghỉ dưỡng cùng thú cưng trong mùa du lịch Xuân

Khi thời tiết bắt đầu ấm dần lên, ngành du lịch và lưu trú tại Hàn Quốc đang chứng kiến một cuộc đua khốc liệt trong việc thu hút đối tượng khách hàng mới Petfam - những người nuôi thú cưng (ghép của từ pet - thú cưng và family - gia đình).

Không còn dừng lại ở việc cho phép mang theo vật nuôi, các doanh nghiệp hiện đang đẩy mạnh những gói dịch vụ chuyên biệt từ nghỉ dưỡng cao cấp đến du lịch nước ngoài dành riêng cho thú cưng.

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, xu hướng Pet-cance (ghép từ Pet và Vacance - kỳ nghỉ) đang chiếm lĩnh thị trường. Theo khảo sát mới nhất của Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc về thực trạng nuôi thú cưng năm 2025, có tới 29,2% hộ gia đình tại xứ sở Kim chi đang nuôi thú cưng. Điều này đồng nghĩa với việc cứ 10 người dân thì có 3 người coi thú cưng là thành viên trong gia đình.

Vào mùa Xuân năm nay, khi nhu cầu dã ngoại tăng cao, khái niệm “Pet-cance” đã trở thành từ khóa chủ đạo. Các chuyên gia nhận định, năng lực cạnh tranh của các cơ sở lưu trú giờ đây không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở các nội dung trải nghiệm độc đáo dành cho những “người bạn bốn chân.”

Ghi nhận tại các điểm du lịch trọng điểm tại Hàn Quốc, tỷ lệ đặt phòng dành cho khách có thú cưng đang tăng trưởng phi mã. Đại diện khu nghỉ dưỡng Kensington Resort Chungju ở tỉnh Chungcheong Bắc cho biết tỷ lệ đặt phòng “Pet-room” trong tháng 3 và tháng 4 năm nay đã tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại đây cung cấp gói “Pet All-inclusive” (bao trọn gói) bao gồm công viên ngoài trời, sân chơi trong nhà và khu nướng BBQ dành riêng cho thú cưng.

Nằm tại khu du lịch Bomun, phía Đông thành phố Gyeongju của tỉnh Gyeongsang Bắc, nổi tiếng với hoa anh đào, khách sạn Kinock Gyeongju đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy phòng hiện đạt khoảng 50% và dự kiến sẽ tăng mạnh khi mùa hoa nở rộ. Khách sạn còn gây chú ý với thực đơn đồ uống “Mung-puchino” (Cappuccino cho chó) và các ưu đãi giảm giá cho khách lưu trú dài ngày.

Các khách sạn 5 sao cũng gia nhập đường đua. Lotte Resort Jeju Art Villas - khu nghỉ dưỡng biệt thự hạng sang đẳng cấp quốc tế tại Seogwipo, đảo Jeju (Hàn Quốc), đã triển khai gói lưu trú kết hợp đánh Golf, miễn phí phí đồng hành cho thú cưng trên sân cỏ.

Trong khi đó, Signiel Busan - khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất nằm bên bờ biển Haeundae nổi tiếng ở thành phố Busan và Grand Mercure Seoul - khách sạn và khu căn hộ cao cấp 5 sao nằm trong phức hợp Seoul Dragon City ở Seoul, cung cấp đệm ngủ cao cấp và thậm chí là rượu vang cho chó (Mung-wine) khi khách làm thủ tục nhận phòng.

Dịch vụ du lịch cùng thú cưng không còn bó hẹp trong không gian nội địa ở Hàn Quốc mà đã vươn tầm quốc tế và đa dạng hóa loại hình. Các hãng lữ hành lớn của Hàn Quốc như Hanatour và Modetour đã tung ra các sản phẩm “Pet-kage” (du lịch cùng thú cưng).

Điển hình là tour Đà Nẵng - Nha Trang của Việt Nam, nơi thú cưng được may đo trang phục Áo dài truyền thống hoặc cùng chủ đi lặn biển. Các tour này được thiết kế tối ưu hóa từ phương tiện di chuyển đến nhà hàng thân thiện với vật nuôi.

Sự bùng nổ xu hướng đi nghỉ dưỡng cùng thú cưng tại Hàn Quốc đã kéo theo sự tăng trưởng của các nền tảng đặt phòng trực tuyến. Dữ liệu từ ứng dụng NOL cho thấy số lượng khách sạn và biệt thự thân thiện với thú cưng đã tăng lần lượt 23% và 12% so với năm ngoái. Các trang web như My Real Trip cũng ghi nhận lượt tìm kiếm từ khóa liên quan đến “khách sạn thú cưng” tăng vọt từ đầu tháng 3.

Một đại diện ngành khách sạn Hàn Quốc cho biết dịch vụ thân thiện với thú cưng không còn là một chiêu trò tiếp thị đơn thuần mà đã trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành công nghiệp lưu trú.

Trong tương lai, chất lượng dịch vụ khác biệt hóa sẽ là yếu tố then chốt quyết định sự sống còn của các doanh nghiệp trong phân khúc này./.

Các điểm đến ở Việt Nam hút khách Hàn Quốc trong xu hướng du lịch ngắn ngày Nhờ lợi thế chỉ khoảng 5 giờ bay cùng mức giá hợp lý, Đà Nẵng và Phú Quốc nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các chuyến du lịch ngắn ngày của du khách Hàn Quốc tại Việt Nam.