Sudan: Tấn công bằng UAV vào bệnh viện, hơn 60 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, hơn 60 người, trong đó có 12 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Bệnh viện Al-Daein tại bang East Darfur, miền Tây Sudan.

Nguồn tin địa phương và Liên hợp quốc ghi nhận vụ tấn công xảy ra vào tối 20/3 (giờ địa phương) còn khiến 113 người khác bị thương, phá hủy hoàn toàn tầng trên của Khoa Cấp cứu và gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị y tế của Bệnh viện Al-Daein.

Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự khẳng định một số nạn nhân vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, trong khi đội ngũ cứu hộ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm.

Trong khi đó, ông Mohamed Idris Khater - người đứng đầu chính quyền dân sự tại East Darfur - cho biết số nạn nhân bị thương là hơn 90 người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Ông Idris Khater cáo buộc vụ tấn công trực tiếp nhắm mục tiêu vào một cơ sở dân sự thiết yếu.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc tại Sudan bày tỏ phản ứng “bàng hoàng” trước vụ việc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ dân thường và đội ngũ nhân viên y tế.

Quốc gia Đông Bắc Phi chìm vào vòng xoáy xung đột kể từ tháng 4/2023 giữa Quân đội Sudan (SAF) và RSF, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Bang East Darfur, trong đó có thủ phủ Al-Daein, nằm dưới quyền kiểm soát của RSF từ những tháng đầu của cuộc xung đột./.

