Phục chế thành công đầu tượng Pharaoh Ramses 2 tại đền thờ Abydos

Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập (SCA) cho biết đoàn khảo cổ của Đại học New York (Mỹ) vừa hoàn thành việc phục chế và lắp đặt phần đầu bằng đá granit của Pharaoh Ramses 2 tại đền thờ của ông ở Abydos, tỉnh Sohag.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Tổng thư ký SCA Hisham El-Leithy cho biết công việc được thực hiện dưới sự giám sát của hội đồng, với các chuyên gia lắp ráp lại khuôn mặt và phần đầu của bức tượng vốn đã bị tách rời khỏi phần khăn đội đầu-hay còn gọi là nemes-từ rất lâu.

Phần đầu sau khi phục chế đã được đặt trên bệ đá ở lối vào trụ thứ hai của đền thờ, ở vị trí du khách dễ nhìn thấy.

Khuôn mặt bức tượng, cao khoảng 67cm, nặng khoảng 300 kg, được phát hiện năm 1994 trong sân đầu tiên của đền thờ và được chuyển vào kho để bảo tồn và nghiên cứu.

Trưởng đoàn khảo cổ Sameh Iskandar cho biết khuôn mặt được tìm thấy trong tình trạng khá tốt, còn lưu giữ dấu vết sắc tố đỏ và vàng cùng một phần râu hoàng gia.

Phân tích sau đó xác nhận khuôn mặt đi cùng với khăn nemes đã được xác định trước đó, nặng khoảng một tấn và vẫn còn dấu tích màu sắc ban đầu cùng các phần của con rắn hổ mang uraeus.

Ông Iskandar cho biết thêm các đợt khai quật năm 1994-1995 cũng đã phát hiện thêm chân và bệ của bức tượng. Công việc khai quật dự kiến tiếp tục nhằm tìm kiếm các mảnh vỡ còn lại để hoàn thiện việc phục dựng toàn bộ bức tượng.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Sherif Fathy đánh giá đây là kết quả phản ánh chiến lược của bộ trong việc vừa bảo vệ cổ vật vừa nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Ông nhấn mạnh việc hợp tác với các đoàn khảo cổ quốc tế tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc khôi phục các yếu tố quan trọng tại các địa điểm khảo cổ, đặc biệt là những nơi có ý nghĩa lịch sử đặc biệt như Abydos./.

