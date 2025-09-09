Bức tượng 'cha đẻ tiền số' Bitcoin thứ 5 trên thế giới chính thức về Việt Nam

Ngày 9/9 tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp cùng Công ty 1Matrix chính thức ra mắt Blockchain Gallery & Tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới.

Bà Nguyễn Vân Hiền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBA, người trực tiếp khởi xướng và hiện thực hóa ý tưởng đưa tượng Satoshi về Việt Nam cho biết, đây là bức tượng Satoshi thứ 5 trên thế giới, biểu tượng của văn hoá phi tập trung, tinh thần công nghệ và khát vọng đổi mới sáng tạo.

Trước Việt Nam, đã có Hungary, Thuỵ Sĩ, El Salvador, Nhật Bản đặt tượng Satoshi với nhiều phiên bản khác nhau, như một sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của "cha đẻ" Bitcoin đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu.

Tượng Satoshi được VBA công bố là phiên bản “tan biến,” được thiết kế bởi nữ nghệ sĩ người Italia tên Valentina Picozzi. Bức tượng có hiệu ứng biến mất độc đáo khi chuyển góc nhìn từ nghiêng sang trực diện, giống như cách Satoshi Nakamoto đã biến mất hoàn toàn sau khi xây dựng mạng Bitcoin và trao quyền lại cho cộng đồng toàn cầu. Valentina đã dành tới 21 tháng thiết kế và thử nghiệm phiên bản này để tác phẩm có thể chuyển tải toàn bộ tinh thần và văn hoá phi tập trung của Bitcoin.

Các góc của tượng Satoshi, bức tượng thứ 5 trên thế giới được đặt tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trước đó, tượng Satoshi còn có một phiên bản đồng vô diện với tên gọi “We are all Satoshi” được thiết kế bởi hai nhà điêu khắc trẻ người Hungary là Réka Gergely và Tamás Gilly. Ở phiên bản đồng, mỗi khách tham quan đều sẽ thấy chính gương mặt mình phản chiếu trên đó khi đứng đối diện, chuyển tải đi thông điệp, bất kỳ ai cũng có thể là Satoshi.

Tượng Satoshi được đặt tại Blockchain Gallery, đây là nơi công nghệ gặp gỡ nghệ thuật, nơi những dòng mã khô khan được thăng hoa thành cảm xúc, và nơi lịch sử blockchain, Bitcoin cùng các tài sản mã hoá được tái hiện qua lăng kính sáng tạo.

Tại đây, những chặng đường phát triển của công nghệ blockchain – từ buổi sơ khai đến thời khắc bùng nổ toàn cầu - được kể lại qua các tác phẩm hội hoạ kết hợp giữa chất liệu sơn dầu và công nghệ AI do các nghệ sĩ trẻ thuộc VBA lên ý tưởng, sáng tạo và thực hiện trong nhiều tháng.

"Blockchain Gallery là minh chứng rằng blockchain không chỉ là công nghệ, mà còn là văn hoá, góp phần định hình giá trị trong đời sống thực tế. Với Blockchain Gallery, lần đầu tiên tại Việt Nam, công chúng có thể bước vào một triển lãm dành riêng cho công nghệ chuỗi khối, tài sản số, để có thể trực tiếp cảm nhận và chia sẻ tinh thần đổi mới sáng tạo của thời đại 4.0," bà Hiền chia sẻ.

Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch VBA, Chủ tịch 1Matrix cho biết, tượng Satoshi và Blockchain Gallery đầu tiên tại Việt Nam được đặt tại Trụ sở Công ty 1Matrix (khu đô thị Times City, Hà Nội) và sẽ mở cửa rộng rãi cho công chúng vào mỗi thứ Bảy hằng tuần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Để có thể lột tả ý nghĩa tan biến đặc biệt của Tượng Satoshi, chúng tôi đã chọn vị trí hướng ra không gian rộng lớn, tựa lưng vào sông Hồng với mong muốn sự phát triển của tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ luôn là một dòng chảy không ngừng, như mạch nguồn nuôi dưỡng sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam," ông Trung nhấn mạnh.

Theo ông Phan Đức Trung, VBA sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình Tượng Satoshi và Blockchain Gallery để kiến tạo thêm nhiều không gian văn hoá - công nghệ dành cho cộng đồng Web3 trên khắp Việt Nam.

"Câu chuyện về Satoshi Nakamoto là nguồn cảm hứng bất tận của cộng đồng blockchain toàn cầu, và việc đưa tượng về Việt Nam không chỉ lan toả những giá trị cốt lõi của blockchain minh bạch, tự do, bảo mật mà còn là cách để kết nối công nghệ với văn hoá, đưa blockchain đến gần hơn với công chúng. Đây cũng chính là một bước đi cụ thể, từng bước góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia," ông Phan Đức Trung nhấn mạnh./.