Bitcoin lập kỷ lục mới khi nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản rủi ro

Bitcoin đã chạm mức cao kỷ lục trong phiên 13/8 và tiếp tục đà tăng song hành cùng đợt phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ, khi các nhà đầu tư ngày càng mạnh dạn hơn trong việc chấp nhận rủi ro trên các thị trường toàn cầu.

Tối 13/8, tại New York, đồng tiền kỹ thuật số này đã vượt mốc 123.500 USD, phá vỡ đỉnh cao mọi thời đại trước đó là 123.205,12 USD đạt được vào ngày 14/7.

Cột mốc này diễn ra ngay sau khi chỉ số tổng hợp S&P 500 đóng cửa ở mức kỷ lục trong phiên thứ hai liên tiếp.

Sang sáng sớm ngày 14/8 theo giờ châu Á, bitcoin tiếp tục tăng 0,9% và đạt 124.002,49 USD.

Cùng ngày, đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai là ether cũng chạm mức 4.780,04 USD, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021.

Đà tăng của bitcoin được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố. số liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này củng cố thêm niềm tin rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025.

Diễn biến này này nới lỏng các điều kiện tài chính và khuyến khích dòng vốn chảy từ các cổ phiếu bluechip sang thị trường tài sản điện tử nhiều biến động hơn.

Ông Ben Kurland, Giám đốc điều hành (CEO) của nền tảng nghiên cứu tiền điện tử DYOR, nhận định rằng sự kết hợp của lạm phát ôn hòa, kỳ vọng cắt giảm lãi suất ngày càng tăng và sự tham gia chưa từng có của các tổ chức đã tạo ra một "cơn gió thuận" mạnh mẽ cho đợt tăng giá của bitcoin.

Điểm khác biệt lần này là sự trưởng thành của phía nhu cầu: đợt tăng giá hiện thời không chỉ do sự hưng phấn của nhà đầu tư nhỏ lẻ mà còn là lực mua mang tính cấu trúc từ các nhà quản lý tài sản, các tập đoàn và cả các quỹ đầu tư quốc gia.

Đà tăng giá của bitcoin đã diễn ra đều đặn trong phần lớn năm qua, một phần nhờ vào môi trường pháp lý thân thiện hơn tại Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Các công ty đại chúng đã thúc đẩy nhu cầu bằng cách áp dụng chiến lược ngày càng phổ biến là tích trữ bitcoin.

Gần đây, xu hướng này đã lan sang các đồng tiền kỹ thuật số nhỏ hơn như Ether, dẫn đến đà tăng giá trên diện rộng của các tài sản kỹ thuật số.

Ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, cho rằng việc bitcoin vượt qua mốc 125.000 USD một cách bền vững có thể đẩy đồng tiền này lên ngưỡng 150.000 USD.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, bitcoin đã tăng gần 32% nhờ những thắng lợi về mặt pháp lý mà ngành này đã mong đợi từ lâu sau sự trở lại của Tổng thống Trump.

Sự tăng giá của bitcoin cũng đã châm ngòi cho một đợt phục hồi rộng lớn hơn trong toàn bộ thị trường tài sản này trong vài tháng qua, bất chấp những lo ngại từ các chính sách thuế quan của ông Trump.

Theo dữ liệu từ trang giao dịch CoinMarketCap, tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực tiền kỹ thuật số đã tăng vọt từ mức khoảng 2.500 tỷ USD hồi tháng 11/2024 lên hơn 4.180 tỷ USD ở hiện tại./.

