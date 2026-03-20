Đức triệt phá 2 trong số những mạng botnet lớn nhất thế giới

Ngày 20/3, giới chức Đức cho biết đã triệt phá 2 trong số những mạng botnet lớn nhất thế giới, bị nghi đứng sau nhiều vụ tấn công mạng nghiêm trọng.

Vụ triệt phá nằm trong khuôn khổ một chiến dịch phối hợp giữa các chuyên gia tội phạm mạng của Đức, Mỹ và Canada.

Botnet chỉ một mạng lưới các thiết bị máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại, do tin tặc điều khiển nhằm phục vụ các mục đích xấu như tấn công mạng hoặc đánh cắp dữ liệu.

Theo thông báo từ cảnh sát và cơ quan công tố, hai mạng botnet bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch quốc tế này có tên là Aisuru và Kimwolf.

Các cơ quan chức năng khẳng định các botnet này "gây ra mối đe dọa đáng kể đối với hạ tầng công nghệ thông tin do quy mô khổng lồ và năng lực tấn công đi kèm."

Theo nhà chức trách, botnet Aisuru gồm mạng lưới hàng triệu thiết bị kết nối Internet bị xâm nhập, như bộ định tuyến và webcam. Botnet còn lại Kimwolf cũng bao gồm hàng triệu thiết bị nhiễm mã độc, chủ yếu là các thiết bị Android TV box.

Giới chức đã xác định 2 đối tượng nghi là quản trị viên của các mạng lưới này và cho biết các đối tượng đang phải đối mặt với "các hậu quả pháp lý," song chưa công bố chi tiết.

Bộ Tư pháp Mỹ - cơ quan tham gia chiến dịch - cho biết các botnet này đã thực hiện những vụ tấn công quy mô "phá vỡ kỷ lục," theo hình thức tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Trong các vụ tấn công này, đối tượng điều hành sẽ dồn một lượng truy cập khổng lồ vào các thiết bị mục tiêu để làm chậm hoặc khiến hệ thống tê liệt hoàn toàn.

Các thiết bị bị nhiễm mã độc đã bị các đối tượng vận hành botnet "nô lệ hóa," sau đó chúng bán quyền truy cập vào các thiết bị này cho những nhóm tội phạm mạng khác.

Các nhóm tội phạm này sử dụng botnet để tống tiền nạn nhân, gây thiệt hại trong một số trường hợp lên tới hàng chục nghìn USD./.

