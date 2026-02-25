Tốc độ Internet Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ đầu năm 2026

Ghi nhận từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), trong tháng 1/2026, chất lượng mạng băng rộng di động có sự tăng trưởng rõ rệt đặc biệt là mạng 5G.

Cụ thể, tốc độ tải xuống (download) trung bình của 5G toàn quốc đạt 594,81 Mbps, nhanh hơn 52% so tốc độ tải xuống 391,05 Mbps của tháng 12/2025. Tốc độ tải lên (upload) đạt 123,71 Mbps, nhanh hơn 29,5% so với tốc độ 95,47 Mbps được ghi nhận trong tháng trước.

Trong nhóm các đô thị lớn, Đà Nẵng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về tốc độ 5G với mức tải xuống đạt 677,23 Mbps. Xếp sau là Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ khi hai địa phương này ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá trong tháng. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đạt 632,02 Mbps, tăng 86% so với tháng trước, Cần Thơ đạt 595,88 Mbps, tăng 83,9% so với tháng trước.

Xét theo từng nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu về tốc độ mạng di động 5G trong tháng 1/2026. Tốc độ tải xuống trong tháng vừa qua của nhà mạng này là 616,99 Mbps, cải thiện 53,2% so với tốc độ 402,61 Mbps của tháng 12/2025. Tốc độ tải lên mạng di động 5G của Viettel cũng tăng từ 98,4 Mbps lên 127,09 Mbps.

Đứng thứ hai là VNPT với tốc độ tải xuống đạt 311,11 Mbps và tải lên 52,7 Mbps. Đây cũng là nhà mạng duy trì chất lượng 5G ổn định nhất, ít biến động trong 8 tháng liên tiếp.

MobiFone đứng thứ ba với tốc độ tải xuống 5G đạt 187,57 Mbps và tải lên 35,33 Mbps. So với mức đỉnh ghi nhận vào tháng 11/2025, tốc độ hiện tại đã giảm khoảng 57%.

Tốc độ mạng băng rộng di động toàn quốc trong tháng 1/2026 duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 90,05 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 29,77 Mbps.

Thứ hạng giữa các nhà mạng gần như không thay đổi. Viettel tiếp tục dẫn đầu với tốc độ tải xuống trung bình 111,18 Mbps và tải lên 31,66 Mbps. VNPT đứng thứ hai với 73,33 Mbps (tải xuống) và 28,82 Mbps (tải lên). MobiFone xếp thứ ba với 55,42 Mbps và 23,64 Mbps. Vietnamobile tiếp tục đứng cuối bảng, với tốc độ tải xuống 11,09 Mbps và tải lên 4,74 Mbps.

Ở góc độ địa phương, chất lượng mạng di động tại Hải Phòng giảm mạnh, khi tốc độ tải xuống từ 221,19 Mbps trong tháng 12/2025 xuống còn 105,36 Mbps trong tháng 1/2026. Cần Thơ và Đà Nẵng cũng ghi nhận mức sụt giảm. Ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lại cải thiện tốc độ so với tháng trước đó.

Đối với mạng băng rộng cố định, chất lượng dịch vụ trên toàn quốc trong tháng 1/2026 duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 256,86 Mbps, còn tải lên đạt 170,28 Mbps.

Tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng, chất lượng mạng cố định nhìn chung được duy trì đồng đều. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu về tốc độ mạng cố định kể từ tháng 6/2025, với tốc độ tải xuống đạt 337,31 Mbps.

Về xếp hạng nhà cung cấp dịch vụ băng rộng cố định, Viettel giữ vị trí số một với tốc độ tải xuống 300,96 Mbps và tải lên 229,53 Mbps.

Nhờ tốc độ mạng tăng trưởng mạnh trong tháng qua, CMC Telecom đã vươn lên vị trí thứ hai về chất lượng mạng băng rộng cố định. Cụ thể, tốc độ tải xuống tăng từ 229,31 Mbps lên 268,61 Mbps, tương đương mức tăng khoảng 17,1%. Đáng chú ý hơn, tốc độ tải lên tăng từ 80,85 Mbps lên 109,41 Mbps, tức tăng khoảng 35,3%.

VNPT xếp thứ ba với tốc độ tải xuống 250,6 Mbps và tải lên 167,42 Mbps. Theo sau là FPT Telecom với 172,6 Mbps (tải xuống) và 104,53 Mbps (tải lên).

Năm 2026, Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu đưa hạ tầng số Việt Nam ngang tầm các nước tiên tiến: tốc độ di động đạt 170 Mbps, cố định đạt 300 Mbps, 99% dân số phủ sóng 5G, 40% người dân có thể truy cập băng rộng 1Gbps.

Đầu năm 2026, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng đã cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông cố định vệ tinh cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam.

Starlink là hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp, với 6.750 vệ tinh bay ở độ cao 550km - dịch vụ trước đó đã có mặt tại hơn 125 quốc gia và vùng lãnh thổ với 5 triệu người dùng.

Các dịch vụ Internet vệ tinh trong đó có Starlink có thể đóng vai trò bổ trợ cho các dịch vụ viễn thông cố định, di động mặt đất của các nhà mạng trong nước; nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đặc biệt trong điều kiện thiên tai, thảm họa khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị ảnh hưởng...

Do vệ tinh quỹ đạo thấp bay ở độ cao 550km, thấp hơn nhiều so với vệ tinh địa tĩnh - 35.000km, khoảng cách này giúp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink giảm độ trễ, mang lại tốc độ truyền dữ liệu tốt hơn so với Internet vệ tinh truyền thống.

Khi quá trình triển khai dịch vụ hoàn tất, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ năm tại Đông Nam Á có Internet vệ tinh Starlink, sau Philippines, Malaysia, Indonesia và Timor Leste. Đây là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy hạ tầng số quốc gia của Việt Nam./.

