Phó Chủ tịch Quốc hội dự khánh thành nhà máy ứng dụng công nghệ trong sản xuất

Ngày 21/3, tại Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến dự lễ khánh thành Nhà máy dầu thực vật giai đoạn 2 với công suất 1.000 tấn/ngày của Tập đoàn Dabaco Việt Nam.

Nhà máy tiếp tục tiên phong ứng dụng công nghệ "Zero Influence" trong chiết xuất và công nghệ Nano trong tinh luyện.

Đây là những công nghệ hiện đại nhất hiện nay, giúp tối ưu hóa chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường.

Dự án Nhà máy dầu thực vật Dabaco giai đoạn 2 được khởi công từ tháng 1/2024 với tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng. Nhà máy có công suất đạt 1.000 tấn hạt mỗi ngày, gấp đôi giai đoạn 1, nâng tổng công suất toàn nhà máy lên 1.500 tấn hạt/ngày. Tổng mức đầu tư cả hai giai đoạn đạt hơn 3.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 115 triệu USD).

Khi đi vào vận hành ổn định, mỗi năm, nhà máy sản xuất hơn 100 triệu lít dầu ăn tinh luyện, 400.000 tấn khô đậu nành và 5.500 tấn Lecithin. Đây là nguồn nguyên liệu quan trọng cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi, góp phần giảm tỷ trọng nhập khẩu, chủ động nguồn cung và nâng cao chất lượng sản phẩm trong nước.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Dabaco Việt Nam trong việc hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín. Việc đưa nhà máy vào hoạt động khẳng định vị thế của doanh nghiệp, tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp chế biến của tỉnh Bắc Ninh...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo tỉnh đề nghị thời gian tới, Tập đoàn Dabaco Việt Nam cần tập trung vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để làm chủ công nghệ hiện đại. Doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại để vươn tới thị trường quốc tế.

Đặc biệt, Tập đoàn thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường, hướng tới mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững vùng nguyên liệu.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải đã tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2025 cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 5 cá nhân thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng, tham quan quy trình sản xuất của nhà máy./.

