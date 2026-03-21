Liên minh châu Âu lên kế hoạch điều chỉnh chương trình định giá carbon

Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch điều chỉnh chương trình định giá carbon mang tính bước ngoặt khi ngành công nghiệp của khối đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng vọt do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

Phát biểu với báo giới mới đây, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu sẽ điều chỉnh hệ thống giao dịch khí thải trước tình trạng giá dầu và khí đốt tăng vọt, nhấn mạnh cần hiện đại hóa và làm cho cơ chế này linh hoạt hơn.

Theo đó, Hệ thống giao dịch khí thải của Liên minh châu Âu (ETS) sẽ được điều chỉnh để giải quyết những lo ngại trong ngành công nghiệp, bằng cách nới lỏng các tiêu chuẩn cấp hạn ngạch phát thải miễn phí cho các nhà sản xuất và tăng cường Cơ chế dự phòng ổn định thị trường (Market Stability Reserve)-công cụ được thiết kế để thúc đẩy sự cân bằng trong thị trường giao dịch carbon của châu Âu.

Bà Leyen cho biết thêm những thay đổi này sẽ có hiệu lực trong vài ngày tới. Trước đó, theo Hệ thống giao dịch khí thải của Liên minh châu Âu, các công ty phải xin được 1 giấy phép cho mỗi tấn carbon mà họ phát thải.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nguồn cung năng lượng của châu Âu vẫn được đảm bảo, bất chấp tình hình bất ổn ở Trung Đông. Tuy nhiên, châu Âu không miễn nhiễm với tình trạng tăng giá toàn cầu.

Trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt, môi trường đầu tư kinh doanh của châu Âu “cần sự ổn định và có thể dự báo”. Liên minh châu Âu cũng sẽ nỗ lực giảm thiểu tác động từ việc giá năng lượng tăng bằng cách điều chỉnh viện trợ nhà nước linh hoạt hơn và đề xuất các chính phủ giảm thuế điện.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 19/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Về lâu dài, Liên minh châu Âu cũng sẽ thực hiện hỗ trợ tiền mặt lên tới 30 tỷ euro (34,77 tỷ USD) cho ngành công nghiệp châu Âu để khử carbon.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết Hệ thống giao dịch khí thải của Liên minh châu Âu được triển khai từ năm 2005, đã giúp châu Âu giảm phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và thúc đẩy đầu tư vào quá trình chuyển đổi năng lượng hướng tới năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân.

Theo số liệu của tổ chức theo dõi giá khí thải carbon OPIS, sau khi bà Leyen đưa ra tuyên bố trên, giá carbon tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu giao dịch ngày 20/3 đã tăng 9,7%.

Cuộc khủng hoảng năng lượng là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với ngành công nghiệp châu Âu kể từ khi lục địa này giảm dần nguồn cung khí đốt từ Nga vào đầu năm 2022, thời điểm xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến giá năng lượng tăng vọt, làm tê liệt ngành sản xuất của châu Âu vốn đã phải vật lộn với sự cạnh tranh gay gắt hơn từ bên ngoài và đầu tư nội khối trì trệ.

Tuy nhiên, bà Leyen cho biết Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục kế hoạch loại bỏ hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga. Việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các mỏ của Nga dự kiến sẽ chấm dứt vào cuối năm nay./.

