Đức đặt hạn chót giải quyết dự án máy bay chiến đấu với Pháp

Ngày 19/3, Chính phủ Liên bang Đức chính thức thông báo hạn chót vào giữa tháng 4 cho việc đạt được thỏa thuận với Pháp về dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, một trong những chương trình quốc phòng lớn nhất của châu Âu, trước khi các quyết định quan trọng liên quan ngân sách liên bang được thông qua.



Thông báo được đưa ra sau những bất đồng kéo dài giữa các nhà sản xuất công nghiệp hàng không của hai nước, điển hình là sự tranh chấp giữa Dassault Aviation và Airbus về quyền kiểm soát và lựa chọn nhà cung cấp cho dự án.

Mâu thuẫn tập trung vào giai đoạn tiếp theo của dự án, đặc biệt là phần phát triển “ nguyên mẫu bay thử” vốn là bước then chốt để tiến tới sản xuất toàn diện.



Theo một quan chức Chính phủ Đức, Berlin và Paris đã đồng ý tiến hành vòng hòa giải cuối cùng giữa các nhà sản xuất theo thời hạn trên, với sự hỗ trợ của các chuyên gia trung lập nhằm tháo gỡ những khác biệt còn tồn tại.

Quan chức này nhấn mạnh các bên cần đạt được tiếng nói chung trước khi dự thảo ngân sách liên bang của Đức cho năm tới được đưa ra xem xét.

Nếu không đạt được thỏa thuận, chương trình sản xuất chiến đấu cơ chung có thể đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ hoặc phải tìm kiếm phương án thay thế, ảnh hưởng tới cấu trúc quốc phòng và hợp tác an ninh của châu Âu trong tương lai.



Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng đã thảo luận về tương lai của dự án bên lề Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU), trong đó nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của dự án Future Combat Air System (FCAS) đối với an ninh của châu Âu, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy các nhà sản xuất tìm được tiếng nói chung.



FCAS là chương trình hợp tác quốc phòng trị giá khoảng 100 tỷ euro giữa Pháp, Đức và Tây Ban Nha nhằm phát triển hệ thống chiến đấu thế hệ tiếp theo, bao gồm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 NGF (Next Generation Fighter), các loại thiết bị bay không người lái và mạng lưới liên kết chiến đấu kỹ thuật số.

Các máy bay được sản xuất theo dự án sẽ thay thế các máy bay Rafale của Pháp và Eurofighter từ khoảng năm 2040./.

